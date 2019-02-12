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12.02.2019  14:28   

Игорь Терехов: В Харькове появится служба такси европейского уровня

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 12 февраля провел встречу с представителями Международной компании «Uber Европа», на которой обсуждался проект создания в городе муниципального такси.


// city.kharkov.ua

По словам Игоря Терехова, создание в городе новой службы такси позволит не только повысить уровень комфорта поездок жителей, но и создать новые рабочие места, а также улучшить экологическую обстановку в Харькове.

«Мы хотим, чтобы в Харькове появилась служба такси европейского уровня, которая будет платить налоги и предоставлять максимально комфортные услуги для харьковчан. Все сотрудники нового предприятия будут официально трудоустроены. Для города также важна и экологическая составляющая – новая служба будет осуществлять перевозки на электромобилях и машинах, которые работают на современном дизельном топливе», - подчеркнул первый вице-мэр.

Кроме того, Игорь Терехов отметил, что создание муниципальной службы позволит обеспечить и безопасность жителей города, поскольку все автомобили предприятия, а также их пассажиры во время поездок будут застрахованы.

Первый вице-мэр поручил профильным департаментам горсовета совместно с представителями компании разработать конкретные предложения относительно создания городского такси.

Отметим, «Uber» - международная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты услуг такси. На сегодняшний день компания представлена более чем в 70 странах мира. В Харькове мобильное приложение для вызова автомобилей «Uber» было запущено в 2017 году.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, такси, харьков
 
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