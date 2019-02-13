Порошенко едет в Харьков (Обновлено, Программа визита)

В четверг, 14 февраля, Президент Украины Петр Порошенко посетит Харьковскую область с рабочим визитом.
В программе визита:
– встреча с руководством промышленных предприятий области, представителями сферы энергетики, науки и образования Украины по случаю 85-й годовщины со дня основания АТ «Турбоатом» (во Дворце студентов Национального юридического университета
– участие в открытии Харьковской областной филармонии после реконструкции (ул. Рымарская, 21).
Также в программе визита запланирована рабочая поездка Главы государства в один из районов области.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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