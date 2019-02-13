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13.02.2019  14:03   

Порошенко едет в Харьков (Обновлено, Программа визита)

В четверг, 14 февраля, Президент Украины Петр Порошенко посетит Харьковскую область с рабочим визитом.


// rbc.ua

В программе визита:

– встреча с руководством промышленных предприятий области, представителями сферы энергетики, науки и образования Украины по случаю 85-й годовщины со дня основания АТ «Турбоатом» (во Дворце студентов Национального юридического университета

– участие в открытии Харьковской областной филармонии после реконструкции (ул. Рымарская, 21).

Также в программе визита запланирована рабочая поездка Главы государства в один из районов области.

Тэги:  порошенко, визит, харьков
 
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