13.02.2019 14:03

Порошенко едет в Харьков (Обновлено, Программа визита)

В четверг, 14 февраля, Президент Украины Петр Порошенко посетит Харьковскую область с рабочим визитом.



// rbc.ua

В программе визита:



– встреча с руководством промышленных предприятий области, представителями сферы энергетики, науки и образования Украины по случаю 85-й годовщины со дня основания АТ «Турбоатом» (во Дворце студентов Национального юридического университета



– участие в открытии Харьковской областной филармонии после реконструкции (ул. Рымарская, 21).



Также в программе визита запланирована рабочая поездка Главы государства в один из районов области.