14.02.2019 14:05

Порошенко в Харькове: Президент поздравил «Турбоатом» с юбилеем и перерезал ленточку на здании филармонии (ФОТО)

В четверг, 14 февраля, Президент Украины находится с рабочим визитом в Харькове.



// president.gov.ua

Петр Порошенко принял участие в праздновании 85-летия АО «Турбоатом», которое прошло во Дворце Студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.



Как сообщает МГ «Объектив», на торжестве Глава государства вручил лучшим работникам предприятия государственные награды.



«Харьковские предприятия справедливо считаются флагманами украинской экономики. Поэтому о будущем украинской экономики, о будущем всей Украины именно хорошее время поговорить здесь, в Харькове, в индустриальной столице Украины. В городе студенческой, научной и рабочей славы», – сказал в своем выступлении Петр Порошенко.





Также в ходе мероприятия подписано соглашение между АО «Турбоатом» и ГП НАЭК «Энергоатом» на изготовление конденсатора для Южно-Украинской АЭС по программе импортозамещения стоимостью около 500 млн. грн. Подписано и дополнение к программе участия АО «Турбоатом» в поставках оборудования для АЭС Украины на 5-летний период до 2022 года.



Глава государства отметил, что сегодня предприятия «Энергоатом» и «Турбоатом» запланировали подписание контрактов на полмиллиарда гривен. «И деньги придут в Харьков. И будут заказы. И это политика государства», – подчеркнул Президент и добавил, что рост промышленного производства будет обеспечен.

Затем Президент Украины принял участие в открытии здания областной филармонии, реконструкция которого продолжалась около 13 лет.



«Поздравляю с тем, что, наконец, осуществилась мечта многих поколений харьковчан. Это наша настоящая победа. Мы способны сами менять жизнь к лучшему», — отметил Петр Порошенко.

Президент сообщил, что весь комплекс областной филармонии вместе с органным залом стоил 500 миллионов гривен, из них 154 миллиона освоили в 2018 году.

«Долгие годы строительство было заморожено. Орган лежал, говорили, что нет денег. А не было воли. За последние три года рекордными темпами было обеспечено строительство филармонии», — добавил глава государства.