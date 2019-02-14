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14.02.2019  16:54   

Над Харьковской колонией пронеслась «Буря» (ФОТО)

14 февраля 2019 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» среди персонала учреждения проведено практическое занятие по сигналу оповещения «БУРЯ-2».


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Во время проведения занятий были отработаны такие составляющие как взаимодействие отделов и служб учреждения, скорость реагирования, служебная дисциплинированность при возникновении чрезвычайных ситуаций. В ходе тренировки персонал учреждения и личный состав группы быстрого реагирования отрабатывал и совершенствовал знания, навыки по тактике действий в экстремальных ситуациях.

Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков, тренировка проведена на удовлетворительном уровне, однако отметил постоянном совершенствовании отработки слаженности совместных действий при чрезвычайных ситуациях.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колния, харьков, план, сигнал, отработка, персонал
 
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