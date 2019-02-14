Над Харьковской колонией пронеслась «Буря» (ФОТО)

14 февраля 2019 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» среди персонала учреждения проведено практическое занятие по сигналу оповещения «БУРЯ-2».
Во время проведения занятий были отработаны такие составляющие как взаимодействие отделов и служб учреждения, скорость реагирования, служебная дисциплинированность при возникновении чрезвычайных ситуаций. В ходе тренировки персонал учреждения и личный состав группы быстрого реагирования отрабатывал и совершенствовал знания, навыки по тактике действий в экстремальных ситуациях.
Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков, тренировка проведена на удовлетворительном уровне, однако отметил постоянном совершенствовании отработки слаженности совместных действий при чрезвычайных ситуациях.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
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