14.02.2019 16:54

Над Харьковской колонией пронеслась «Буря» (ФОТО)

14 февраля 2019 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» среди персонала учреждения проведено практическое занятие по сигналу оповещения «БУРЯ-2».



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Во время проведения занятий были отработаны такие составляющие как взаимодействие отделов и служб учреждения, скорость реагирования, служебная дисциплинированность при возникновении чрезвычайных ситуаций. В ходе тренировки персонал учреждения и личный состав группы быстрого реагирования отрабатывал и совершенствовал знания, навыки по тактике действий в экстремальных ситуациях.

Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков, тренировка проведена на удовлетворительном уровне, однако отметил постоянном совершенствовании отработки слаженности совместных действий при чрезвычайных ситуациях.