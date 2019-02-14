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14.02.2019  18:12   

Геннадий Кенес провел личный прием граждан

Обращения с просьбами и жалобами городскому голове передали около двух десятков харьковчан.


//city.kharkov.ua
14 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан. 19 человек передали ему заявления на материальную помощь, организацию и оплату лечения, получение и ремонт жилья в домах коммунальной собственности, реконструкцию дорог и придомовых территорий. Большинство обратившихся - ветераны труда, пенсионеры, многодетные родители. Личный прием – это доступная возможность для жителей Харькова встретиться с Геннадием Кернесом, он проходит в соответствии с законом, раз в месяц. Кроме того, городской голова проводит приемы в административных районах, в вузах, на крупных предприятиях. 
 
Елена Помыткина, мама четверых ребят, обратилась за улучшением условий проживания - по поручению городского головы социальные службы обеспечат выполнение всех положенных ей льгот на жилье. 
 
Лауреат премии для одаренных детей, 11-летний Вадим Тульчевский нуждается в реабилитации. С двух лет он хронически болен, но активно учится и занимается рисованием, побеждает на конкурсах, делает выставки. Мама юного художника Светлана Тульчевская ходатайствовала о курсе дельфинотерапии для сына. По итогам приема, занятия для Вадима в дельфинарии будут проведены.
 
Большинство вопросов на приеме касались восстановления кровель, подъездов, входных групп, коммуникаций. По информации коммунальных служб, за прошлый год отремонтировано 116 кровель и 215 подъездов с входными группами. Работы, запланированные на 2019 год, начнутся, когда установится соответствующий нормам температурный режим.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, прием, харьков
 
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