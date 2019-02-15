На харьковском водоеме показательно спасали утопающих (ФОТО)

Харьковские спасатели провели занятия по соблюдению правил безопасности при нахождении на льду
Сотрудники ГСЧС рассказали, как не оказаться в воде, а также о способах самоспасения и спасения людей, провалившихся под лед.
Также с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели продолжают проводить профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам.
Служба ГСЧС в очередной раз напоминает, что из-за постоянно меняющейся температуры воздуха на реках и озерах Харьковщины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для рыбаков и всех, что выходит на лед.
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