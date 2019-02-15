Главная Новости Власть На харьковском водоеме показательно спасали утопающих (ФОТО)
15.02.2019  15:31   

На харьковском водоеме показательно спасали утопающих (ФОТО)

Харьковские спасатели провели занятия по соблюдению правил безопасности при нахождении на льду


// ГСЧС

Сотрудники ГСЧС рассказали, как не оказаться в воде, а также о способах самоспасения и спасения людей, провалившихся под лед.

Также с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели продолжают проводить профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам.

Служба ГСЧС в очередной раз напоминает, что из-за постоянно меняющейся температуры воздуха на реках и озерах Харьковщины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для рыбаков и всех, что выходит на лед.

Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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