В ГФС объяснили, облагается ли налогом недвижимость, полученная в наследство от родителей

К декларации по налогу на недвижимость, которою необходимо сдать до 20 февраля, внесены изменения.
Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что с 18.01.2019 г.. Вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 15.11.2018 № 897 «О внесении изменений в формы налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», которым обновлена форма налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, утвержденной приказом МФУ от 10.04.2015 № 408.
Обновленная форма Декларации содержит два отдельных приложения для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а именно:
- в части объектов жилой недвижимости (приложение 1);
- в части объектов нежилой недвижимости (приложение 2).
Если в 2018 году физическое лицо получило в наследство от отца или от бабушки недвижимое имущество, то доход в виде стоимости этого имущества не облагается.
Как объяснили в пресс-службе ГФС, объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степени родства облагается налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц. При этом членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. А членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, ее бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки.
Аналогичный порядок налогообложения при получении имущества в дар от членов семьи дарителя первой и второй степеней родства. Вместе с тем, следует отметить, что для применения указанного порядка налогообложения между одаренным и дарителем должен быть заключен договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.
В таком случае подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее - годовая налоговая декларация) не нужно, но при отсутствии других оснований, когда подача декларации является обязательным. Например, налогоплательщик получил доходы от продажи корпоративных прав предприятия и получил в наследство недвижимое имущество,
то в таком случае годовую налоговую декларацию необходимо подать.
Налогообложение дохода, полученного плательщиком налога в результате принятия им в наследство или подарок средств, имущества, имущественных или неимущественных прав осуществляется в порядке, установленном ст. 174 р. IV Налогового кодекса Украины.
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