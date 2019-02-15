15.02.2019 19:19

В ГФС объяснили, облагается ли налогом недвижимость, полученная в наследство от родителей

К декларации по налогу на недвижимость, которою необходимо сдать до 20 февраля, внесены изменения.



://kh.sfs.gov.ua

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что с 18.01.2019 г.. Вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 15.11.2018 № 897 «О внесении изменений в формы налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», которым обновлена ​​форма налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, утвержденной приказом МФУ от 10.04.2015 № 408.



Обновленная форма Декларации содержит два отдельных приложения для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а именно:



- в части объектов жилой недвижимости (приложение 1);



- в части объектов нежилой недвижимости (приложение 2).

Если в 2018 году физическое лицо получило в наследство от отца или от бабушки недвижимое имущество, то доход в виде стоимости этого имущества не облагается.

Как объяснили в пресс-службе ГФС, объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степени родства облагается налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц. При этом членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. А членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, ее бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Аналогичный порядок налогообложения при получении имущества в дар от членов семьи дарителя первой и второй степеней родства. Вместе с тем, следует отметить, что для применения указанного порядка налогообложения между одаренным и дарителем должен быть заключен договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.

В таком случае подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее - годовая налоговая декларация) не нужно, но при отсутствии других оснований, когда подача декларации является обязательным. Например, налогоплательщик получил доходы от продажи корпоративных прав предприятия и получил в наследство недвижимое имущество,

то в таком случае годовую налоговую декларацию необходимо подать.

Налогообложение дохода, полученного плательщиком налога в результате принятия им в наследство или подарок средств, имущества, имущественных или неимущественных прав осуществляется в порядке, установленном ст. 174 р. IV Налогового кодекса Украины.