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18.02.2019  15:55   

Игорь Терехов: Темпы реконструкции БТИ должны быть ускорены

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов проинспектировал ход реконструкции здания БТИ на площади Павловской, 4.


// city.kharkov.ua

В реконструируемом здании планируют открыть первый в Украине «Будинок нерухомості». Игорь Терехов сообщил, что строительно-монтажные работы выполняются по графику, а вот отделочные и связанные с коммуникациями – с отставанием.

«На сегодня темпы работ меня не устраивают. Поэтому мы будем оперативно реагировать и более конструктивно работать со всеми подрядчиками. Мы выделили из городского бюджета необходимые средства на проведение строительных работ и работаем над тем, чтобы выделить еще и закончить объект в этом году. Он очень важен для города», - сообщил первый вице-мэр.

Отметим, что «Будинок нерухомості» – уникальный проект, так как впервые в Украине в одном здании будут предоставлять все услуги, связанные с недвижимостью, в том числе коммерческой. В нем будут работать специалисты КП «Бюро технической инвентаризации» и представители профильных департаментов городского совета, в частности, Департамента регистрации. 

Новое учреждение будет функционировать по таким же принципам, как и центры предоставления административных услуг. Основные требования - оперативность, доступность, прозрачность и комфортное обслуживание.   

Напомним, что пока здание БТИ  реконструируют, бюро работает на 1-м этаже Центрального универмага (пл. Павловская, 1/3). Харьковское БТИ – единственное в Украине, которое предоставляет онлайн-услуги. Кроме того, на предприятии внедрены сервисы мобильных платежей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, бти, харьков
 
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