18.02.2019 17:04

Новые тарифы в городском электротранспорте установлены в соответствии с законодательством - разъяснение горсовета

Процедура утверждения новых тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метрополитене была проведена в соответствии со всеми необходимыми законодательными нормами.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.



«Тариф, который был принят исполнительным комитетом Харьковского городского совета, подготовлен и принят в строгом соответствии с порядком утверждения тарифов в подземном и наземном электротранспорте. Все необходимые процедуры были соблюдены, и причин, по которым можно оспорить эти решения, я не вижу», - отметил вице-мэр.



По словам директора Юридического департамента Вячеслава Басараба, все расчеты относительно новой стоимости проезда, предоставленные коммунальными предприятиями «Троллейбусное депо №2», «Троллейбусное депо №3», «Октябрьское трамвайное депо», «Салтовское трамвайное депо» и «Харьковский метрополитен», а также их целесообразность были предварительно проверены специалистами профильных департаментов.



«Согласно процедуре, проекты этих решений подлежали общественному обсуждению. Более месяца эти документы были размещены на официальном сайте городского совета, для того чтобы жители Харькова могли внести свои предложения и замечания, которые бы были учтены при утверждении тарифов. За это время никаких предложений и замечаний от жителей города не поступило», - подчеркнул Вячеслав Басараб.



В свою очередь Михаил Фатеев отметил, что информация о повышении цен на проезд была известна жителям города, о чем свидетельствует массовое пополнение проездных карт на метро накануне подорожания.



«Проектом решения было предусмотрено, что карта, пополненная до вступления в силу решения о повышении проезда, расходуется по старому тарифу. По сведениям, поступившим из метрополитена, только за последний день перед вступлением в силу решения на счет предприятия поступило около 17 миллионов гривен, и это сверх той суммы, которая ежедневно поступает в виде оплаты за проезд», - отметил директор департамента.



Он напомнил, что повышение тарифов было обусловлено подорожанием электроэнергии, материалов для проведения ремонтов и технического обслуживания, ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы. В связи с экономически необоснованными тарифами на перевозку пассажиров только за 2018 годубытки КП «Харьковский метрополитен» составили 160 млн грн.

Также Михаил Фатеев сообщил, что на сегодняшний день льготами на проезд в наземном электротранспорте пользуются 63% пассажиров, в метро - 20%.



Напомним, новые тарифы на проезд в метро, трамваях и троллейбусах вступили в силу 7 февраля.