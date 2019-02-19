Подведены итоги работы оперативных подразделений учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов за 2018 год (ФОТО)

В ходе совещания был рассмотрен вопрос о состоянии оперативной обстановки в учреждениях исполнения наказаний, определены пути и меры по ее улучшению, усиление взаимодействия с правоохранительными органами.
18 февраля 2019 в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, под руководством первого заместителя начальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины полковника внутренней службы Владимира Мелюхова, было проведено оперативное совещание с заместителями начальников учреждений, ответственных за осуществление оперативно-розыскной деятельности, начальниками оперативных подразделений и оперативным составом управления и учреждений.
Участие в совещании также приняли участие начальник управления оперативно-розыскной работы Администрации ДКВС Украины полковник внутренней службы Андрей Нечипельский, первый заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Дмитрий Индика и сотрудники Администрации ДКВС Украины.
В ходе совещания были подведены итоги работы подразделений по 2018, а также рассмотрен вопрос о состоянии оперативной обстановки в учреждениях исполнения наказаний, определены пути и меры по ее улучшению, усиление взаимодействия с правоохранительными органами. Особое внимание присутствующих было обращено на соблюдении требований Уголовно-исполнительного кодекса Украины, Закона Украины «Об ОРД» и других нормативно-правовых актов при выполнении поставленных задач и осуществлении оперативно-розыскной деятельности. По результатам работы, проведенной в прошлом году, лучшие сотрудники оперативных подразделений учреждений были награждены благодарностями от руководства Службы.
Подводя итоги совещания, Владимир Мелюхов (Volodymyr Melukhov) отметил первоочередных задачах работы оперативных подразделений и определил приоритеты в деятельности на 2019 год.
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