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19.02.2019  16:31   

Геннадий Кернес обсудил визит посла Японии к сезону цветения сакур

19 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с заместителем главы дипломатической миссии Посольства Японии в Украине Мичио Харада.


// city.kharkov.ua

Представитель посольства знакомится в городе с реализацией социальных проектов в областном детском хосписе и Украинском институте протезирования, для которых Япония предоставила грантовое финансирование на 150 тыс. долл.

Также Мичио Харада сообщил, что готовит визит посла в Харьков, который планируется к сезону цветения сакур. В октябре 2017 года в парке Горького были высажены около 70 саженцев культового для японцев дерева. Как сообщили в администрации парка, сакуры вида «Канзан» сейчас находятся в состоянии покоя под толстым слоем снега, в зиму они вошли благополучно, в марте будет понятно, как перезимовали молодые деревья. Цветение ожидается в апреле.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, харьков
 
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