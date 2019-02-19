19.02.2019 16:31

Геннадий Кернес обсудил визит посла Японии к сезону цветения сакур

19 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с заместителем главы дипломатической миссии Посольства Японии в Украине Мичио Харада.



// city.kharkov.ua

Представитель посольства знакомится в городе с реализацией социальных проектов в областном детском хосписе и Украинском институте протезирования, для которых Япония предоставила грантовое финансирование на 150 тыс. долл.



Также Мичио Харада сообщил, что готовит визит посла в Харьков, который планируется к сезону цветения сакур. В октябре 2017 года в парке Горького были высажены около 70 саженцев культового для японцев дерева. Как сообщили в администрации парка, сакуры вида «Канзан» сейчас находятся в состоянии покоя под толстым слоем снега, в зиму они вошли благополучно, в марте будет понятно, как перезимовали молодые деревья. Цветение ожидается в апреле.