Геннадий Кернес обсудил визит посла Японии к сезону цветения сакур

19 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с заместителем главы дипломатической миссии Посольства Японии в Украине Мичио Харада.
Представитель посольства знакомится в городе с реализацией социальных проектов в областном детском хосписе и Украинском институте протезирования, для которых Япония предоставила грантовое финансирование на 150 тыс. долл.
Также Мичио Харада сообщил, что готовит визит посла в Харьков, который планируется к сезону цветения сакур. В октябре 2017 года в парке Горького были высажены около 70 саженцев культового для японцев дерева. Как сообщили в администрации парка, сакуры вида «Канзан» сейчас находятся в состоянии покоя под толстым слоем снега, в зиму они вошли благополучно, в марте будет понятно, как перезимовали молодые деревья. Цветение ожидается в апреле.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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