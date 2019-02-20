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20.02.2019  09:20   

Назначены председатели окружкомов – Харьков и регион лидеры в Украине по численности

Центризбирком 18 февраля утвердил состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины, которые пройдут 31 марта.


://unian.net

Об этом сообщили в ЦИК. Всего ЦИК образовала 199 окружных комиссий, в Харьковской области – 14 (семь - в Харькове, семь - в районах области).

Номер, адрес

Председатель ОИК

Кого представляет

№168 просп. Науки, 17А, г. Харьков

Владимир Гармаш

Александр Шевченко

№169

ул. Скрипника, 7, г. Харьков

Александр Назаренко

Сергей Тарута

№170

ул. Юрьевская, 8, г. Харьков

Алексей Домашенко

Владимир Зеленский

№171

просп. Петра Григоренко, 17, г. Харьков

Ирина Желтикова

Сергей Носенко

№172

просп. Архитектора Алешина, 11, г. Харьков

Станислав Бугай

Юрий Бойко

№173

ул. Плехановская, 42, г. Харьков

Юрий Гурин

Александр Мороз

№174

ул. Благовещенская, 15, г. Харьков

Валерий Шилов

Юлия Тимошенко
     

 Список членов окружкомов размещен на сайте ЦИК в приложениях к соответствующему постановлению:

  • №168: председатель комиссии - Владимир Гармаш (от кандидата Александра Шевченко), заместитель председателя - Людмила Мосежная (от Василия Журавлева), секретарь комиссии - Сергей Ворона (от Дмитрия Гнапа);
  • №169: председатель комиссии - Александр Назаренко (от Сергея Таруты), заместитель председателя - Валерия Копорулина (от Андрея Садового), секретарь - Богдан Степанюк (от Игоря Шевченко);
  • №170: председатель комиссии - Алексей Домашенко (от Владимира Зеленского), заместитель председателя - Наталья Пугачева (от Юрия Тимошенко), секретарь - Виктория Хмельницкая (от Валентина Наливайченко);
  •  №171: председатель комиссии - Ирина Жолтикова (от Сергея Носенко), заместитель председателя - Вячеслав Воловод (от Ильи Кивы), секретарь - Наталья Юмакулова (от Сергея Каплина);
  • №172: председатель комиссии - Станислав Бугай (от Юрия Бойко), заместитель председателя - Денис Багрий (от Руслана Ригованова), секретарь - Оксана Гаева (от Анатолия Гриценко);
  • №173: председатель комиссии - Юрий Гурин (от Александра Мороза), заместитель председателя - Олег Звягинцев (от Виктора Кривенко), секретарь - Екатерина Москалюк (от Виталия Скоцика);
  • №174: председатель комиссии - Валерий Шилов (от Юлии Тимошенко), заместитель председателя - Валентин Будниченко (от Андрея Новака), секретарь - Елена Боева (от Юрия Кармазина);
  • №175: председатель комиссии - Дарья Кантемир (от Василия Журавлева), заместитель председателя - Ирина Островерх (от Юлии Литвиненко), секретарь - Елена Оробченко (от Александра Вилкула);

В среднем каждая комиссия состоит из более чем 30 человек, в том числе маленький состав сформирован в одной из комиссий Луганской области - 29, а наибольший - в двух комиссиях Харьковской области - 41.

Больше окружных комиссий создано в Днепропетровской области - 17, 14 комиссий создано в Харькове и области, в Киеве их 13.

 

Источник:   ЦВК
 Тэги:  выборы, харьков, председатель, комиссия, состав, представитель
 
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