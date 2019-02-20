Назначены председатели окружкомов – Харьков и регион лидеры в Украине по численности

Центризбирком 18 февраля утвердил состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины, которые пройдут 31 марта.
Об этом сообщили в ЦИК. Всего ЦИК образовала 199 окружных комиссий, в Харьковской области – 14 (семь - в Харькове, семь - в районах области).
|
Номер, адрес
|
Председатель ОИК
|
Кого представляет
|
№168 просп. Науки, 17А, г. Харьков
|
Владимир Гармаш
|
Александр Шевченко
|
№169
ул. Скрипника, 7, г. Харьков
|
Александр Назаренко
|
Сергей Тарута
|
№170
ул. Юрьевская, 8, г. Харьков
|
Алексей Домашенко
|
Владимир Зеленский
|
№171
просп. Петра Григоренко, 17, г. Харьков
|
Ирина Желтикова
|
Сергей Носенко
|
№172
просп. Архитектора Алешина, 11, г. Харьков
|
Станислав Бугай
|
Юрий Бойко
|
№173
ул. Плехановская, 42, г. Харьков
|
Юрий Гурин
|
Александр Мороз
|
№174
ул. Благовещенская, 15, г. Харьков
|
Валерий Шилов
|
Юлия Тимошенко
Список членов окружкомов размещен на сайте ЦИК в приложениях к соответствующему постановлению:
В среднем каждая комиссия состоит из более чем 30 человек, в том числе маленький состав сформирован в одной из комиссий Луганской области - 29, а наибольший - в двух комиссиях Харьковской области - 41.
Больше окружных комиссий создано в Днепропетровской области - 17, 14 комиссий создано в Харькове и области, в Киеве их 13.
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