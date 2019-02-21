21.02.2019 08:40

«Буря» пронеслась над очередной харьковской колонией – персонал перепроверят на знание должностных инструкций (ФОТО)

В Диканевской исправительной колонии (№ 12) начали комплексную контрольную проверку.



// facebook

20 февраля 2019 комиссия работников управления во главе с заместителем начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции по вопросам соблюдения прав осужденных и лиц, взятых под стражу, Валентиной Вельцен начала проверку оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Диканевской исправительной колонии (№12).

В течение двух дней планируется провести проверку деятельности учреждения по соблюдению законных прав и интересов осужденных, предотвращения пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с осужденными, проинспектировать состояние социально-воспитательной и психологической работы, коммунально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, производственно хозяйственную и финансовую деятельность учреждения, делопроизводство, работа отдела по контролю за исполнением судебных решений, отдела надзора и безопасности и организации охраны.

Также запланировано обратить внимание на знание своих должностных инструкций персоналом учреждения, провести смотр личного состава, проверить у сотрудников знание требований приказов, решений коллегий управления по направлениям их деятельности, провести инвентаризацию наличия автомобильной техники, производственного оборудования, технологического оборудования.

В рамках комплексной проверки объявлен сбор личного состава по сигналу оповещения «Буря». Сотрудники учреждения прибыли к месту несения службы вовремя, их экипировка отвечала требованиям руководящих документов и они полностью справились с поставленными задачами.