Недостроенную за два десятка лет многоэтажку вернули государству

Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству из частной собственности 40-квартирного жилого дома.
В 2000 году недостроенное многоэтажку в с. Пятигорское Балаклейского района приобрел в собственность харьковчанин. По условиям договора купли-продажи мужчина имел сохранить первоначальное назначение здания и ввести дом в эксплуатацию в течение 3 лет.
Однако новый владелец никаких работ на объекте не проводил, поэтому условия договора не выполнил. К этому времени сооружение простояло в стадии строительства. Вместе с тем своевременное введение дома в эксплуатацию могло бы обеспечить жильем несколько десятков семей.
Ввиду нарушения требований договора купли-продажи со стороны покупателя, прокуратура обратилась в суд. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, человек должен вернуть здание в собственность государства.
Сейчас Балаклейским отделом Лозовской местной прокуратуры принимаются меры по реальному исполнению судебного решения.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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