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22.02.2019  13:01   

Что происходит в харьковском метрополитене по ночам, узнали депутаты горсовета

Депутаты Харьковского городского совета 21 февраля посетили КП «Харьковский метрополитен» и ознакомились с работой предприятия в ночное время.


// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин и депутаты городского совета.

Представители депутатского корпуса посетили Центр управления движением предприятия, побывали в тоннелях и увидели, какие проводятся работы в подготовке метро к перевозкам пассажиров.

«Сегодня мы увидели работу предприятия, которая проводится в ночное  время, и это показывает, что метрополитен требует внимания и поддержки городского совета. Люди, которые работают на предприятии, заслуживают депутатского внимания в плане принятия решений, связанных с социальной защитой, а также направленных на эксплуатационные расходы метрополитена. Это наша обязанность, потому что это социальный транспорт, который работает в интересах харьковчан», - подчеркнул Александр Новак.

В свою очередь гендиректор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин напомнил, что метрополитен - это социальный вид транспорта, который не работает на прибыль. По его словам, даже повышенный тариф в размере 8 грн не покрывает все затраты предприятия.

«Для нас тариф в 5 грн - это фактически убийство предприятия. При возврате к прежней стоимости интервал движения поездов будет от 10 до 11 минут и далее будет увеличиваться. Это обусловлено тем, что необходимо обеспечить безопасную работу метрополитена. На сегодняшний день себестоимость затрат предприятия не покрывает даже тариф в 8 грн. Эта сумма не включает в себя все виды работ, а только те, которые необходимы для того, чтобы метрополитен существовал и перевозки пассажиров были безопасными», - сообщил Вячеслав Стаматин.

По его словам, кроме ремонта и техобслуживания подвижного состава, в тариф включена заработная плата, коммунальные расходы, а также обеспечение сотрудников предприятия спецодеждой и обувью.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  метро, горсовет, харьков
 
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