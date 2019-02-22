По результатам предновогодней проверки предприятию под Харьковом придётся заплатить более миллиона штрафа госэкоинспекции

По результатам проверки установлено нарушение требований природоохранного законодательства, а именно осуществления забора воды из подземных источников.
22 февраля 2019 года на своей официальной странице Государственная экологическая инспекция в Харьковской области опубликовала результаты проведенной в период с 07 по 20 декабря 2018 плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства сельскохозяйственными ПАО.
По результатам проверки установлено нарушение требований природоохранного законодательства, а именно осуществления забора воды из подземных источников в период с 01.03.2016 по 31.12.2017, без специального разрешения на пользование недрами (подземные воды), что является нарушением ст. ст. 16, 19, 21 Кодекса Украины о недрах.
На основании «Методики расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов» Инспекцией рассчитано материальный ущерб, причиненный государству в результате самовольного пользования недрами (подземные воды), который составил 1 млн. 079 тыс. 659 грн., и предъявлено по нему претензию.
Сейчас по данному факту инспекцией готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы для открытия уголовного производства в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Выходные будут морозными, но без существенных осадков.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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