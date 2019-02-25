Харьковские спецслужбы провели подготовку персонала по предотвращению ЧП в колонии

В Холодногорская исправительной колонии (№ 18) проведены занятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
22 февраля 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» были проведены занятия по организации работы по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий.
В связи с тем, что на территории государственных учреждений участились случаи возникновения пожаров, очередным помощникам начальника учреждения и очередным изменениям было доведено задание и порядок работы Службы Оперативной Информации (СОИ).
Дополнительно было разъяснено процесс оповещения и перечень видов оперативной информации, которую следует предоставлять учреждением в адрес СОИ, в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Особое внимание было уделено важности знания средств и каналов связи с другими ведомствами и сроки подачи соответствующей информации.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что эффективная организация работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является одной из важнейших задач, поскольку от нее зависят жизни многих людей.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
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