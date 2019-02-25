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25.02.2019  19:09   

Выпускница харьковского ВУЗа не поедет на Евровидение

В НСТУ сообщили, когда определятся с кандидатом от Украины на Евровидение.


// facebook

Переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет.

Решение об исполнителе, которая будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

Об этом сообщил председатель правления ПАО НСТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook, передает УНН. «Длительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет», - написал Аласания.

Он также привел «несколько важных вещей». «... НСТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессору.

И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества. А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества» , - написал Аласания.

Он также добавил, что «именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и требованием Евровидение) НСТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса».

Источник:   УНН
 Тэги:  евровидение, харьков, певица, конкурс, решение, выбор
 
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