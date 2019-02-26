На что депутаты горсовета выделят дополнительное финансирование

На сессии Харьковского городского совета, которая пройдет уже в эту среду, депутаты должны выделить дополнительное финансирование на капитальный ремонт жилого фонда в городе и тепловых сетей.
Суммы допфинансирования утвердили на общей предсессионный комиссии в понедельник.
Средства, поступившие в Харьков из госбюджета в виде субвенции, город планирует в этом году направить на развитие и обновление учебных заведений, больниц и на закупку медпрепаратов.
«На капремонт учреждений образования финанирование увеличится на 84,5 млн грн. В результате расходы на капремонт составят 165,9 млн грн. Финансирование на оборудование учебных кабинетов предлагается увеличить на 1 млн. Обслуживания камер видеонаблюдения – на 800 тыс., приобретение мягкого инвентаря детских дошкольных учреждений – на 800 тыс., приобретение учебников для инклюзивного образования – на 350 тыс. На обеспечение больных препаратами больных инсулином – на 5,3 млн грн, на приобретение туберкулина для больных – на 13,3 млн грн», – рассказала заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева.
Кроме того, отметили в горсовете, в 2019-м планируют увеличить финансирование для капремонта жилого фонда и тепловых сетей, текущие ремонты спортплощадок и реконструкцию инфраструктурных объектов. Все изменения в бюджет вынесут на суд депутатов уже в эту среду, когда они соберутся на сессию горсовета.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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