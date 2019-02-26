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26.02.2019  09:22   

На что депутаты горсовета выделят дополнительное финансирование

На сессии Харьковского городского совета, которая пройдет уже в эту среду, депутаты должны выделить дополнительное финансирование на капитальный ремонт жилого фонда в городе и тепловых сетей.


// izvestia.kharkov.ua

Суммы допфинансирования утвердили на общей предсессионный комиссии в понедельник.

Средства, поступившие в Харьков из госбюджета в виде субвенции, город планирует в этом году направить на развитие и обновление учебных заведений, больниц и на закупку медпрепаратов.
 
«На капремонт учреждений образования финанирование увеличится на 84,5 млн грн. В результате расходы на капремонт составят 165,9 млн грн. Финансирование на оборудование учебных кабинетов предлагается увеличить на 1 млн. Обслуживания камер видеонаблюдения – на 800 тыс., приобретение мягкого инвентаря детских дошкольных учреждений – на 800 тыс., приобретение учебников для инклюзивного образования – на 350 тыс. На обеспечение больных препаратами больных инсулином – на 5,3 млн грн, на приобретение туберкулина для больных – на 13,3 млн грн», – рассказала заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева.

Кроме того, отметили в горсовете, в 2019-м планируют увеличить финансирование для капремонта жилого фонда и тепловых сетей, текущие ремонты спортплощадок и реконструкцию инфраструктурных объектов. Все изменения в бюджет вынесут на суд депутатов уже в эту среду, когда они соберутся на сессию горсовета.

Тэги:  сессия, горсовет, финансирование, харьков
 
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