Превышение поступлений от налога на землю за январь в Харькове составило 6,3 млн. грн.

В местные бюджеты Харьковщины за январь поступило 114 млн 700 тыс. грн. платы за землю.
В фискальной службе региона проинформировали, что весомую долю поступлений платы за землю (89 процентов), оплатили владельцы земельных участков, долей (паев) и землепользователи - юридические лица.
От них в бюджет поступило 102,4 млн.грн. Достигнута рост сбора в прошлом году почти на 6 млн. грн.
В то же время от физических лиц в местные бюджеты поступило 12,3 млн. грн. Достигнут рост платежей в прошлом году на 300 тыс. грн.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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