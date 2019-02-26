Главная Новости Власть Превышение поступлений от налога на землю за январь в Харькове составило 6,3 млн. грн.
26.02.2019  13:31   

Превышение поступлений от налога на землю за январь в Харькове составило 6,3 млн. грн.

В местные бюджеты Харьковщины за январь поступило 114 млн 700 тыс. грн. платы за землю.


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В фискальной службе региона проинформировали, что весомую долю поступлений платы за землю (89 процентов), оплатили владельцы земельных участков, долей (паев) и землепользователи - юридические лица.

От них в бюджет поступило 102,4 млн.грн. Достигнута рост сбора в прошлом году почти на 6 млн. грн.

В то же время от физических лиц в местные бюджеты поступило 12,3 млн. грн. Достигнут рост платежей в прошлом году на 300 тыс. грн.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  фискальная, харьков, налог на землю
 
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