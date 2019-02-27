Главная Новости Власть Игорь Терехов: Городская власть будет расширять сотрудничество с Обществом Красного Креста
27.02.2019  08:20   

Игорь Терехов: Городская власть будет расширять сотрудничество с Обществом Красного Креста

Первый заместитель городского головы Игорь Терехова встретился с делегацией Общества Красного Креста для обсуждения возможности развития дальнейшего сотрудничества, которое уже успешно длится не один год.


// city.kharkov.ua

Как отметил первый вице-мэр, взаимоотношения городской власти с Обществом Красного Креста особенно активизировались с началом военных действий на Донбассе, когда сотни тысяч переселенцев стали переезжать в другие города Украины, в том числе в Харьков.

«В то время мы активно работали с Красным Крестом. Всех вынужденных переселенцев надо было обеспечить жильем, работой, продуктами питания, оказать медицинскую и социальную помощь. Совместными усилиями мы добились конкретных результатов - нуждающиеся получили много гуманитарной помощи. И сейчас мы тоже делаем все возможное, чтобы у них все было хорошо. Мы заинтересованы в любом сотрудничестве с Красным Крестом, потому что жизнь не стоит на месте, и нам нужно еще многое сделать. Мы понимаем, в каких направлениях можем быть полезны друг другу, поэтому будем работать так, чтобы с любыми экстремальными ситуациями справляться вместе», – сообщил Игорь Терехов.

В свою очередь глава представительства Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине Горхмаз Гусейнов высоко оценил поддержку со стороны городской власти.

«Мы очень много помогаем переселенцам, а также делаем все возможное для развития Красного Креста в Украине. Для этого мы ищем доноров, которые помогают в реализации наших программ. А в Харькове все еще проживает огромное количество временно перемещенных лиц, которым нужна помощь. Также здесь очень развито волонтерское движение, и этот опыт необходимо распространять по всей стране. Именно поэтому мы ищем пути дальнейшего развития сотрудничества», – отметил Горхмаз Гусейнов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, красный крест, харьков
 
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