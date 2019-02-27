Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать пятая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 27 февраля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют народный депутат Украины Валерий Писаренко, представители миссии ОБСЕ, Национальной полиции, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы сессии зарегистрировалось 80 депутатов.
В повестку дня включено 86 вопросов и «Разное».
Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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