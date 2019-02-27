27.02.2019 10:06

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать пятая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 27 февраля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют народный депутат Украины Валерий Писаренко, представители миссии ОБСЕ, Национальной полиции, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 80 депутатов.



В повестку дня включено 86 вопросов и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.