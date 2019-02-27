Главная Новости Власть Харьковчанам вручили грамоты Верховной Рады
27.02.2019  10:41   

Харьковчанам вручили грамоты Верховной Рады

За весомый личный вклад в социально-экономическое развитие города и региона и высокий профессионализм ряду харьковчан сегодня, 27 февраля, вручили грамоты Верховной Рады Украины.


stv.detector.media
Перед началом сессии  Харьковского городского совета народный депутат Украины Валерий Писаренко вручил грамоту Верховной Рады Украины заместителю Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгению Водовозову, директору Департамента организационной работы Диане Борисенко, заместителю директора Департамента экономики и коммунального имущества – начальнику Управления коммунального имущества и приватизации городского совета Владимиру Солошкину и директору КСП «Харьковгорлифт» Алексею Топчию.
 
Кроме того, секретарь Харьковского городского совета Александр Новак вручил Диане Борисенко, Владимиру Солошкину, директору КП «Харьковблагоустройство» Екатерине Сливинской и председателю Объединения профсоюзов Харьковской области Сергею Тесленко Почетные грамоты Харьковского городского совета. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  горсовет, сессия, харьков, грамоты
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.02 Власть Началась сессия Харьковского городского совета 26.02 Общество В среду – сессия Харьковского городского совета 26.02 Власть На что депутаты горсовета выделят дополнительное финансирование
 
 

Видео

Харковчанин — в тройке сильнейших альпинистов мира. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 