27.02.2019 10:41

Харьковчанам вручили грамоты Верховной Рады

За весомый личный вклад в социально-экономическое развитие города и региона и высокий профессионализм ряду харьковчан сегодня, 27 февраля, вручили грамоты Верховной Рады Украины.



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Перед началом сессии Харьковского городского совета народный депутат Украины Валерий Писаренко вручил грамоту Верховной Рады Украины заместителю Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгению Водовозову, директору Департамента организационной работы Диане Борисенко, заместителю директора Департамента экономики и коммунального имущества – начальнику Управления коммунального имущества и приватизации городского совета Владимиру Солошкину и директору КСП «Харьковгорлифт» Алексею Топчию.

Кроме того, секретарь Харьковского городского совета Александр Новак вручил Диане Борисенко, Владимиру Солошкину, директору КП «Харьковблагоустройство» Екатерине Сливинской и председателю Объединения профсоюзов Харьковской области Сергею Тесленко Почетные грамоты Харьковского городского совета.