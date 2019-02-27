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27.02.2019  11:42   

Геннадий Кернес отчитался о деятельности исполнительных органов в 2018 году

Мэр Харькова на 25-й сессии городского совета VII созыва представил отчет о деятельности исполнительных органов в 2018 году.


//city.kharkov.ua
Согласно отчету, в 2018 году бюджет города Харькова сохранил социальную направленность – на эти цели было выделено 9 411,1 млн грн, или 61,7% от общего объема расходов. В частности, на финансирование жилищно-коммунального хозяйства было направлено 1 859,7 млн грн, расходы на строительство объектов социально-культурного и коммунального назначения составили 790,6 млн грн.
 
Как отмечается в отчете, процесс децентрализации оставил нерешенными вопросы финансового обеспечения переданных на местный уровень полномочий в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, административных услуг.
 
В результате в 2018 году из бюджета города на эти нужды было направлено 2 787,5 млн грн. Несмотря на это, в прошлом году было обеспечено увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы в 1,2 раза (4 258,4 млн грн), сохранены бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте для лиц льготной категории (444,8 млн грн), бесплатное питание учащихся 1-4 классов и учащихся льготного контингента, бесплатное обеспечение молоком детей 1-х классов (93,1 млн грн), а также своевременное финансирование социальных выплат (3 384,5 млн грн).
 
В 2018 году в Харькове начали работать три новых детских сада (№126 и №282 в Московском районе, а также №230 - в Шевченковском), было открыто 19 групп в 10 функционирующих детских садах. Кроме того, в городе продолжают работать над созданием равных условий для всех учащихся. Около 94% учреждений образования оснащены средствами архитектурной доступности для учеников с инвалидностью.
 
В прошлом году введено в эксплуатацию около 440 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 17,6% больше, чем в 2017 году.
 
Экономия бюджетных средств при проведении закупок через систему «ProZorro» составила около 300 млн грн.
 
В 2018 году в городе был выполнен капитальный ремонт 199 тыс. кв. м магистралей, а также капремонт 267 тыс. кв. м внутриквартальных дорог и тротуаров.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, отчет на сессии, харьков
 
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