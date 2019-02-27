27.02.2019 12:11

Внесены изменения в бюджет Харькова на 2019 год

Соответствующее решение было принято сегодня, 27 февраля, на сессии горсовета.



//timeua.info

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, на 89,7 млн грн будут увеличены расходы на образование, в том числе на капремонт учреждений образования, приобретение учебных кабинетов и учебников для школ, приобретение мягкого инвентаря для детсадов, выплату денежной помощи педагогическим работникам - победителям профессионального конкурса «Учитель года - 2019».

Также на 23,3 млн грн увеличены расходы на здравоохранение, в том числе на приобретение медикаментов и перевязочных материалов - на 13,3 млн грн, на возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарственных средств по рецептам врачей - на 10 млн грн.

На текущий и капитальный ремонт спортивных площадок будет направлено 5,3 млн грн, на капремонт теплопровода КП «Харьковские тепловые сети» - 15 млн грн. На выплату денежной премии победителям конкурса студенческих проектов «Харьков - город молодежных инициатив» выделено 300 тыс. грн.

Как сообщила Татьяна Таукешева, на капремонт многоквартирных жилых домов дополнительно предусмотрено 5 млн грн, на реконструкцию парков и скверов - 20,1 млн грн, на строительство системы водоснабжения общеобразовательной школы №96 и дошкольного учебного учреждения №4 - 12,1 млн грн, на восстановление нежилого здания по пл. Павловской, 4 - 4,5 млн грн, на капремонт дороги, ведущей к Центральной клинической больнице «Укрзалізниці», - 3 млн грн, на капитальный ремонт Дворца спорта «Смена» - 5,4 млн грн, на приобретение оборудования для Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса - 400 тыс. грн.

Также предусмотрены расходы на телефонизацию помещений избирательных участков и помещений для голосования на выборах Президента Украины в сумме 500 тыс. грн, на обеспечение отдельных категорий граждан телетюнерами - 500 тыс. грн.