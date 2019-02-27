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27.02.2019  12:50   

Состоялось награждение харьковчан грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 27 февраля, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.


//city.kharkov.ua
В частности, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: директор Детской музыкальной школы №9 имени В.И. Сокальского Владимир Козлов, председатель правления ЧАО «Укргидропроект», заслуженный энергетик Украины Владимир Кривицкий, директор Института дерматологии и венерологии НАМНУ Янина Кутасевич, профессор Харьковского национального университета строительства и архитектуры Станислав Фомин.
 
За активную общественную деятельность, весомый вклад в дело социальной защиты населения и по случаю 33-й годовщины Чернобыльской катастрофы грамотами награждены ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и активисты чернобыльского движения. За высокий профессионализм, высококвалифицированную медицинскую помощь населению и по случаю 100-летия со дня рождения академика Любови Малой почетных грамот удостоены сотрудники Национального института терапии им. Л. Малой.
 
Также грамотой горсовета награждены: коллектив Харьковской школы искусств для подростков и взрослых, которая в этом году отмечает 90 лет со дня основания; сотрудницы городских предприятий - по случаю Международного женского дня и работники сферы ЖКХ  - в связи с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
 
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия горсовета, награждение, харьков
 
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