Утверждено исполнение бюджета Харькова за 2018 год

Сегодня, 27 февраля, на сессии Харьковского городского совета состоялось публичное представление отчета об исполнении бюджета города Харькова за 2018 год.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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давл.:
ветер: