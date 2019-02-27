27.02.2019 12:31

Утверждено исполнение бюджета Харькова за 2018 год

Сегодня, 27 февраля, на сессии Харьковского городского совета состоялось публичное представление отчета об исполнении бюджета города Харькова за 2018 год.



//city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, доходы города за 2018 год составили 15 361,6 млн грн. Объем финансовых ресурсов города по сравнению с 2017 годом увеличился на 1826,5 млн грн, или на 13,5%.

Расходы бюджета города в 2018 году составили 15 246,7 млн грн и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1068,7 млн грн, или в 1,1 раза.