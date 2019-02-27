27.02.2019 13:26

На Новых Домах будет новый детский сад

Детский сад №352 комбинированного типа планируется открыть в Слободском районе, по пр. Героев Сталинграда, 146-а.



//city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 27 февраля, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщила ранее директор Департамента образования Ольга Деменко, новое дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп и сможет принять до 220 детей, что позволит оптимизировать существующую сеть дошкольных учреждений, уменьшить наполняемость групп и улучшить условия пребывания детей.

По ее словам, в помещении в течение 2019 года будут проведены необходимые ремонтные работы, восстановлены медицинский блок, прачечная, пищеблок, а также три группы, которые смогут принять 70 воспитанников. Кроме того, будет проведено благоустройство территории детсада, установлена детская игровая площадка. В дальнейшем в детском саду планируют открыть специальные группы для детей с нарушениями речи.

Отметим, до 1997 года в здании по пр. Героев Сталинграда, 146-а размещался детский сад №352, затем до 2007 года помещение было арендовано частным учебно-воспитательным комплексом «Ступени».