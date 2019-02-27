27.02.2019 13:49

Горсовет дал согласие на подписание соглашения о проведении в Харькове Суперкубка УЕФА 2021

Соответствующее решение было принято сегодня, 27 февраля, на сессии Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Харьковский горсовет предоставил согласие городскому голове на подписание Соглашения об организации и проведении Суперкубка УЕФА 2021 года между Харьковским горсоветом, Федерацией футбола Украины и Союзом европейских футбольных ассоциаций.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, проект направлен на подачу комплексной заявки в соответствии с требованиями УЕФА для организации и проведения Суперкубка УЕФА в Харькове в 2021 году. Принятие этого решения позволит значительно повысить имидж Харькова на международном уровне и привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктурные проекты города.

Напомним, Харьков претендует на проведение Суперкубка Европы по футболу на стадионе «Металлист». Кроме Украины свои заявки подали Минск (Беларусь), Белфаст (Северная Ирландия) и Хельсинки (Финляндия).

Выбор городов-хозяев финальных игр состоится в мае и сентябре 2019 года. Примет ли Харьков Суперкубок УЕФА, станет известно 29 мая.