Главная Новости Власть Горсовет обратился в Кабмин в связи с компенсацией разницы в тарифах на услуги ЖКХ
27.02.2019  14:00   

Горсовет обратился в Кабмин в связи с компенсацией разницы в тарифах на услуги ЖКХ

Харьковский городской совет принял обращение к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу погашения разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой.


//city.kharkov.ua
Текст обращения был одобрен сегодня, 27 февраля, на сессии горсовета.
 
В нем, в частности, говорится, что областная территориальная комиссия по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах КП «Харьковские тепловые сети» утвердила задолженность по разнице в тарифах на тепловую энергию, централизованное отопление и снабжение горячей водой, которые производились, транспортировались и поставлялись населению города Харькова в 2015 году, в сумме 60 млн грн.
 
«Однако из-за отсутствия финансирования в необходимом объеме в 2018 году из указанной суммы было погашено лишь 4,9 млн грн. Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 года непогашенная сумма задолженности по разнице в тарифах за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой перед КП «Харьковские тепловые сети» составила 55,1 млн грн», - говорится в обращении.
 
Чтобы решить проблему, Харьковский городской совет обратился к главе правительства с просьбой инициировать внесение изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» и предусмотреть соответствующую субвенцию.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия горсовета, обращение в кабмин, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.02 Власть Горсовет дал согласие на подписание соглашения о проведении в Харькове Суперкубка УЕФА 2021 27.02 Власть На Новых Домах будет новый детский сад 27.02 Власть Состоялось награждение харьковчан грамотами горсовета
 
 

Видео

Харковчанин — в тройке сильнейших альпинистов мира. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 