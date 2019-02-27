27.02.2019 14:00

Горсовет обратился в Кабмин в связи с компенсацией разницы в тарифах на услуги ЖКХ

Харьковский городской совет принял обращение к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу погашения разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой.



//city.kharkov.ua

Текст обращения был одобрен сегодня, 27 февраля, на сессии горсовета.

В нем, в частности, говорится, что областная территориальная комиссия по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах КП «Харьковские тепловые сети» утвердила задолженность по разнице в тарифах на тепловую энергию, централизованное отопление и снабжение горячей водой, которые производились, транспортировались и поставлялись населению города Харькова в 2015 году, в сумме 60 млн грн.

«Однако из-за отсутствия финансирования в необходимом объеме в 2018 году из указанной суммы было погашено лишь 4,9 млн грн. Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 года непогашенная сумма задолженности по разнице в тарифах за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой перед КП «Харьковские тепловые сети» составила 55,1 млн грн», - говорится в обращении.

Чтобы решить проблему, Харьковский городской совет обратился к главе правительства с просьбой инициировать внесение изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» и предусмотреть соответствующую субвенцию.