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27.02.2019  14:14   

Утверждены проекты-победители бюджета участия

Список проектов-победителей Городской целевой программы «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова» на 2018-2021 годы утвердили сегодня, 27 февраля, на сессии Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
Всего было определено 80 проектов-победителей: 57 от физических лиц и 23 – от общественных организаций. Среди них - проекты в сфере культуры, спорта, образования, а также направленные на повышение доступности городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и различные культурные мероприятия. 
 
Так, в рамках бюджета участия в Харькове планируют создать Медиацентр комплексной доступности для лиц с тяжелыми нарушениями зрения, Музей спорта, молодежную радиостанцию, детский телепроект, Станцию экомониторинга, Клуб личностей, бесплатную онлайн-платформу для развития профессиональных компетенций харьковчан «E-bridge», серию муралов, фильмы о Харькове, мобильное приложение для студентов «StudX», а также повысить уровень доступности в метро для людей с инвалидностью и др.
 
Напомним, на бюджет участия с 25 апреля по 25 мая 2018 года харьковчане подали 304 проекта, из которых были отобраны 167 работ. Все они были размещены на «Портале харьковчанина», где жители города отдавали свои голоса за наиболее интересные идеи. По результатам голосования победили 80 проектов. В дальнейшем все они будут профинансированы из городского бюджета. В этом году на реализацию проектов из городского бюджета выделено 50 млн грн - до 1 млн грн на каждый проект.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия горсовета, бюджет участия, харьков
 
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