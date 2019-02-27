27.02.2019 19:20

ЕБРР расширяет сотрудничество с Харьковом

Офис банка рассматривает новые инвестиционные проекты как с бизнесом, так и с городским советом.



://city.kharkov.ua

27 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес и Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне обсудили перспективы сотрудничества. Рабочая встреча состоялась перед подписанием Договора гарантий по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова, который предусматривает предоставление Европейским банком реконструкции и развития 11,5 млн евро кредитных средств для закупки 57 новых троллейбусов.

«Харьков - первый украинский город-наш партнер, который я посетил после назначения. Здесь открыто представительство ЕБРР, и мы оцениваем его как очень эффективное и по работе со средним и малым бизнесом, и с муниципалитетом. Продолжение строительства метрополитена и обновление подвижного состава наземного электротранспорта - важнейшие инфраструктурные изменения, улучшающие жизнь харьковчан. Мы рады быть частью такого проекта и довольны тем, как он продвигается», - сказал Маттео Патроне.

По его словам, банк постоянно работает с портфелем заявок для финансирования. Так, сегодня утром представитель ЕБРР встретился с местными бизнесменами, ищущими инвестиции в предприятия образовательной и медицинской отраслей.

Геннадий Кернес, в свою очередь, рассказал о ходе реализации в Харькове больших инфраструктурных проектов с участием иностранных банков, таких как строительство многофункционального комплекса по переработке и утилизации бытовых отходов, строительство иловых полей, реконструкция Парка культуры и отдыха имени Горького. Городской голова подчеркнул, что Харьков имеет высокий кредитный рейтинг и деловую репутацию у кредиторов. «Сегодня у нас среди целей - создание Ситуационного центра, строительство зоопарка. Уверен, что именно сотрудничество с ЕБРР, а также с ЕИБ и Мировым банком дало возможность Харькову замахнуться на такие масштабные достижения», - отметил городской голова.