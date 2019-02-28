28 февраля – сессия Харьковского облсовета

Пленарное заседание XIX сессии Харьковского областного совета пройдет в большом зале Дома советов (ул. Сумская, 64)
Начало – в 10.00.
В повестке пленарного заседания сессии – более 70 вопросов.
Депутатам предложат рассмотрение и утверждение исполнения бюджета и социально-экономических программ за 2018 год, отчеты руководства облсовета и комиссий.
Также облсовет рассмотрит порядок использования средств областного бюджета для компенсации 50% стоимости проезда в метрополитене г. Харькова студентам высших учебных заведений и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации (учреждения профессионального перед высшего образования).
Заседание будет транслироваться в прямом эфире: на 7 канале и его странице в Facebook, на телеканале «Triolan Live» и на сайте Харьковского областного совета.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
влажн.:
давл.:
ветер: