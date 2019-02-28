28.02.2019 08:56

28 февраля – сессия Харьковского облсовета

Пленарное заседание XIX сессии Харьковского областного совета пройдет в большом зале Дома советов (ул. Сумская, 64)



// Facebook

Начало – в 10.00.



В повестке пленарного заседания сессии – более 70 вопросов.



Депутатам предложат рассмотрение и утверждение исполнения бюджета и социально-экономических программ за 2018 год, отчеты руководства облсовета и комиссий.



Также облсовет рассмотрит порядок использования средств областного бюджета для компенсации 50% стоимости проезда в метрополитене г. Харькова студентам высших учебных заведений и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации (учреждения профессионального перед высшего образования).



Заседание будет транслироваться в прямом эфире: на 7 канале и его странице в Facebook, на телеканале «Triolan Live» и на сайте Харьковского областного совета.