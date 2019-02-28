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28.02.2019  08:56   

28 февраля – сессия Харьковского облсовета

Пленарное заседание XIX сессии Харьковского областного совета пройдет в большом зале Дома советов (ул. Сумская, 64)


// Facebook

Начало – в 10.00.

В повестке пленарного заседания сессии – более 70 вопросов.

Депутатам предложат рассмотрение и утверждение исполнения бюджета и социально-экономических программ за  2018 год, отчеты руководства облсовета и комиссий.

Также облсовет рассмотрит порядок использования средств областного бюджета для компенсации 50% стоимости проезда в метрополитене г. Харькова студентам высших учебных заведений и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации (учреждения профессионального перед высшего образования).

Заседание будет транслироваться в прямом эфире: на 7 канале и его странице в Facebook, на телеканале «Triolan Live» и на сайте Харьковского областного совета.

Тэги:  облсовет, сессия, харьков
 
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