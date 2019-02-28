28.02.2019 19:30

Геннадий Кернес провел личный прием в сельхозуниверситете имени Василенко (ФОТО)

Сотрудники вуза передали городскому голове жалобы и заявления на материальную помощь.



://city.kharkov.ua

28 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием в Харьковском национальном техническом университете сельского хозяйства им. Петра Василенко (ХНТУСХ). За помощью в организации и оплате лечения, предоставлении жилья, строительстве стадионов и детских площадок, ремонте внутриквартальных дорог, крыш, подъездов и коммуникаций в домах коммунальной собственности обратилось больше 40 харьковчан.



В состав вуза входят пять научных институтов, институт последипломного образования, два колледжа, учебный центр и опытное хозяйство, расположенные в Харькове и области. В связи с этим сразу несколько представителей вуза пришли с жалобами на работу маршрутных автобусов. Люди говорят, что график не соблюдается, нет поздних и ранних выездов. Геннадий Кернес поручил профильному департаменту городского совета изучить жалобы детально. Принято решение об увеличении числа автобусов на маршруте, соединяющем Северную Салтовку со станцией метро «Героев Труда». Также поручено восстановить маршрут «Центральный рынок - ст.метро «Пушкинская».



По одному из заявлений в Основянском районе, на пересечении Симферопольского шоссе с улицей Камышева, будет оборудован пешеходный переход с соответствующими разметкой и знаками.



Живущие в поселке Артема работники вуза предложили открыть в одном из пустующих зданий на ул. Дизельной развивающий центр для дошкольников. Ранее в этом месте располагалось отделение Пенсионного фонда, а при строительстве здание предназначалось для детского сада. В ходе приема стало известно, что в 2019 году в помещении начнутся восстановительные работы, и сад снова откроет двери для малышей.



Ректор университета Александр Нанка ходатайствовал о выделении земельного участка перед корпусом на ул. Алчевских, чтобы университет мог оборудовать его для удобства преподавателей и студентов. На условиях совместного финансирования, по распоряжению Геннадия Кернеса, город и университет построят несколько спортивных площадок около общежитий в разных районах Харькова. На подведомственной ХНТУСХ территории по пр. Московскому, 45 будет оборудовано мини-футбольное поле с искусственным покрытием.



Регбийная команда «ТЕХАС», играющая за сельхозуниверситет, получит материальную поддержку города для участия в чемпионате Украины и всеукраинской Универсиаде в 2019 году.