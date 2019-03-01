01.03.2019 16:41

Игорь Терехов: Мы заинтересованы в сотрудничестве с EAZA и приложим максимум усилий, чтобы войти в организацию (ФОТО)

Харьковскому зоопарку передадут животных из Франции, Венгрии и Швейцарии.



//city.kharkov.ua

Сегодня, 1 марта, директор зоопарка Ля Буассьэр-дю-Дорэ (Франция) Себастьян Лоран и куратор комитета Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов по Восточной Европе, представитель Будапештского зоопарка Иштван Видаковитс посетили Харьковский зоопарк и посмотрели, в каких условиях будут жить их питомцы. После этого визита они встретились с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым, архитекторами и сотрудниками зоосада и поделились своими впечатлениями и пожеланиями.

Четырех орангутангов передадут Харьковскому зоопарку весной 2019 года.

В новом Доме обезьян будут жить пара из французского зоопарка - 28-летняя самка и 12-летний самец, и две самки 8 и 9 лет из Будапешта и Цюриха.

По словам иностранных экспертов, для животных переезд - это стрессовая ситуация, поэтому сначала харьковский специалист поедет в Европу, чтобы научиться общаться с новыми питомцами. Потом орангутангам предстоит преодолеть более 20 часов пути. В дороге их будут сопровождать киперы, которые останутся в Харькове еще на пару недель, чтобы помочь животным привыкнуть к новому месту и обучить украинских коллег ухаживать за обезьянами.

Как отметил Себастьян Лоран, паре из Франции будет легче адаптироваться. «То, что из Франции приедет пара, - это преимущество, потому что животное переживает большой стресс. А так они будут волноваться меньше, видя привычную обстановку. Существует два подвида орангутангов. Наши – суматранские. Это исчезающий вид, который нуждается в защите», - сообщил директор французского зоопарка.

Игорь Терехов заверил иностранных специалистов, что к приезду орангутангов Дом обезьян будет готов, рядом не будет ездить строительная техника, а вокруг здания установят ограждение, чтобы избежать посторонних шумов.

Куратор EAZA Иштван Видаковитс отметил, что доволен харьковским объектом.

«После осмотра объекта снаружи и внутри, мы - под впечатлением. Все выполнено на высоком уровне. Были незначительные замечания, но они технические. Вы применили решения самых крутых зоопарков Европы. Например, потолок из сетки, что важно для обогащения среды животных и работы киперов», - сказал Иштван Видаковитс.

Игорь Терехов отметил, что рад услышать высокую оценку проделанной работе.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с EAZA и приложим максимум усилий, чтобы войти в организацию. Реконструкции Харьковского зоопарка уделяется много внимания. Несмотря на то, что нас критикуют, это социальный проект. Строительство зоопарка курируется EAZA. Есть четкие нормы и правила, по которым работает эта организация и в соответствии с которыми идет реконструкция. Мы обязаны их выполнять, иначе не получим животных. Сегодня, когда специалисты подтвердили, что нормы соблюдены, - мы сможем получать животных из других зоопарков на бесплатной основе», - сказал после встречи первый вице-мэр.

Он отметил, что Харьковский зоопарк планирует получить двух жирафов (из немецкого города Кельн), а также белых медведей и пингвинов.

Напомним, что Харьковский зоопарк в ходе реконструкции разделят на географические зоны. Между посетителями и животными будут максимально убраны клетки и барьеры. Также на территории зоопарка построят океанариум.

Справка. Частный зоопарк Ля Буассьэр-дю-Дорэ - один из самых известных в Европе по работе с орангутангами. Самец Мажор, живший там и умерший в возрасте 50 лет, считался самым старым в мире самцом этого вида. Будапештский зоопарк - самый старый зоопарк в Венгрии: его открыли в 1866 году. В зоопарке содержатся 1072 вида животных.