03.03.2019 11:19

Геннадий Кернес выражает соболезнования семье погибшего работника «Харьковводоканала»

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования семье погибшего работника КП «Харьковводоканал».



// city.kharkov.ua

ЧП произошло сегодня, 2 марта, в Новобаварском районе.

«От себя лично и всех харьковчан выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего работника коммунального предприятия. Несчастный случай унес жизнь человека, который посвятил свою трудовую деятельность служению интересам территориальной громады города Харькова. Сил вам и терпения пережить эту горькую утрату», - говорится в соболезновании городского головы.



Геннадий Кернес сообщил, что все расходы на похоронные мероприятия будут возмещены из бюджета города Харькова. А второй пострадавший от взрыва газового баллона получит всю необходимую медицинскую помощь.



«Рассчитываю на объективное и беспристрастное расследование причин этого несчастного случая», - подчеркнул Геннадий Кернес.