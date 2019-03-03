Главная Новости Власть Геннадий Кернес выражает соболезнования семье погибшего работника «Харьковводоканала»
03.03.2019  11:19   

Геннадий Кернес выражает соболезнования семье погибшего работника «Харьковводоканала»

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования семье погибшего работника КП «Харьковводоканал».


// city.kharkov.ua

ЧП произошло сегодня, 2 марта, в Новобаварском районе.

«От себя лично и всех харьковчан выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего работника коммунального предприятия. Несчастный случай унес жизнь человека, который посвятил свою трудовую деятельность служению интересам территориальной громады города Харькова. Сил вам и терпения пережить эту горькую утрату», - говорится в соболезновании городского головы.

Геннадий Кернес сообщил, что все расходы на похоронные мероприятия будут возмещены из бюджета города Харькова. А второй пострадавший от взрыва газового баллона получит всю необходимую медицинскую помощь.

«Рассчитываю на объективное и беспристрастное расследование причин этого несчастного случая», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, соболезнования, харьков
 
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