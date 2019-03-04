04.03.2019 14:33

Геннадий Кернес встретился с руководством учебных заведений, вошедших в топ-100 лучших школ Украины

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 4 марта, провел встречу с директорами харьковских учебных учреждений, которые вошли в рейтинг «100 лучших школ Украины».



// city.kharkov.ua

В этом году в топ лучших школ страны вошли шесть учебных учреждений Харькова: гимназия №47 (27-е место), частное учебное учреждение с углубленным изучением английского языка «Авторская школа Бойко» (31-е место), Технический лицей №173 (43-е место), Академическая гимназия №45 (50-е место), Харьковский университетский лицей (96-е место). Харьковский физико-математический лицей №27 занял 2-е место и вошел в тройку лидеров рейтинга.



По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, большинство из представленных в рейтинге харьковских школ уже не первый раз попадают в этот список, тогда как университетский и технический лицеи стали в нем дебютантами.



Городской голова поздравил директоров с такими высокими результатами и поблагодарил за успешную работу.



«Руководству города очень приятно, что у нас есть такие сильные учебные заведения. Поверьте, когда формируется городской бюджет, мы всегда думаем о том, чтобы выделить средства и привести в надлежащий вид наши учебные заведения, потому что деньги с родителей брать – это уже не панацея. Поэтому давайте будем все вместе передавать успешный опыт другим руководителям учебных учреждений города, чтобы они стремились к таким же высоким результатам», – отметил Геннадий Кернес.



В свою очередь руководители учебных учреждений отметили весомую поддержку городской власти в развитии системы образования Харькова.



«Очень приятно, что наши успехи отмечены руководством города. Могу сказать одно, за последнее время и Харьков, и система образования города изменились в лучшую сторону. В частности, харьковские школы сегодня выглядят достойно, и очень приятно, что город уделяет этому большое внимание, потому что финансовая составляющая очень важна дня нас – это своевременная выплата заработной платы и укрепление материально-технической базы», – подчеркнула директор физико-математического лицея №27, заслуженный работник образования Юлия Еременко.



«Только слепой не увидит того, как серьезно в последнее время изменилось качество образования в городе и отношение власти к школам. Наши школьники регулярно побеждают на международных и республиканских олимпиадах. Пусть таких школ немного, но они показывают очень высокие результаты, и нас знают по всей стране», – отметил директор Харьковского университетского лицея Сергей Дьячков.



В завершение встречи городской голова поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и вручил директорам учебных заведений цветы.



Справка. Рейтинг «100 лучших школ Украины» был составлен журналом «Фокус» по результатам внешнего независимого оценивания 2018 года. При его формировании учитывались данные только по выпускникам общеобразовательных учебных учреждений прошлого года. Всего была обработана информация по 125,9 тыс. учащихся и 3,3 тыс. учебных учреждений. Как отметили в Департаменте образования, Харьков семь лет подряд удерживает позиции абсолютного лидера по итогам всех видов интеллектуальных соревнований.