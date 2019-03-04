ВККС направила в Харьков судейский десант, для улучшения правового поля

Из-за чрезмерного уровня судебного нагрузки Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке 10 судей для осуществления правосудия в другие суды.
Как сообщили в пресс-службе ВККС, 1 марта на заседании палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Высший квалифкомиссия судей сформировала представление о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. В частности, Комиссия решила внести в ВРУ представление с рекомендацией о командировке сроком на один год для отправления правосудия в отношении:
- судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Татьяны Кононенко в Московский районный суд города Харькова;
- судьи Первомайского районного суда Харьковской области Вадима Афанасьева в Московский районный суд города Харькова;
- судьи Валковского районного суда Харьковской области Андрея Логвинова в Московский районный суд города Харькова;
- судьи Запорожского окружного административного суда Екатерины Минаевой в Харьковский окружной административный суд.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: