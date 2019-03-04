Главная Новости Власть ВККС направила в Харьков судейский десант, для улучшения правового поля
04.03.2019  16:51   

ВККС направила в Харьков судейский десант, для улучшения правового поля

Из-за чрезмерного уровня судебного нагрузки Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке 10 судей для осуществления правосудия в другие суды.


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Как сообщили в пресс-службе ВККС, 1 марта на заседании палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Высший квалифкомиссия судей сформировала представление о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. В частности, Комиссия решила внести в ВРУ представление с рекомендацией о командировке сроком на один год для отправления правосудия в отношении:

- судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Татьяны Кононенко в Московский районный суд города Харькова;

 - судьи Первомайского районного суда Харьковской области Вадима Афанасьева в Московский районный суд города Харькова;

- судьи Валковского районного суда Харьковской области Андрея Логвинова в Московский районный суд города Харькова;

- судьи Запорожского окружного административного суда Екатерины Минаевой в Харьковский окружной административный суд.

Источник:   Закон и Бизнес
 Тэги:  судья, харьков, суд, комиссия, командировка
 
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