05.03.2019 13:31

В РОСТе на Киевской учились тушить пожар (ФОТО)

5 марта спасатели Киевского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области совместно с администрацией торгового центра «РОСТ Киевский» провели обучение персонала заведения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или пожаров.



// ГСЧС

По легенде, произошло возгорание холодильной установки на третьем этаже в одном из кафе. Обслуживающий персонал немедленно сообщил о пожаре руководство учреждения и вызвал спасателей. Тут же раздался сигнал тревоги и началась полная эвакуация работников и посетителей. С целью обеспечения беспрепятственной работы спасателей по тушению пожара, администрацией немедленно было отключено электропитание всего объекта.



К месту вызова вскоре прибыли пожарные 9-й Государственной пожарно-спасательной части, которые ликвидировали пожар и спасли одного пострадавшего, который дезориентувався и не мог самостоятельно покинуть опасную зону.



В конце тренировки были подведены итоги практической тренировки и даны ответы на все вопросы которые возникли в ходе встречи.