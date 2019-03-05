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05.03.2019  13:31   

В РОСТе на Киевской учились тушить пожар (ФОТО)

5 марта спасатели Киевского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области совместно с администрацией торгового центра «РОСТ Киевский» провели обучение персонала заведения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или пожаров.


// ГСЧС

По легенде, произошло возгорание холодильной установки на третьем этаже в одном из кафе. Обслуживающий персонал немедленно сообщил о пожаре руководство учреждения и вызвал спасателей. Тут же раздался сигнал тревоги и началась полная эвакуация работников и посетителей. С целью обеспечения беспрепятственной работы спасателей по тушению пожара, администрацией немедленно было отключено электропитание всего объекта.

К месту вызова вскоре прибыли пожарные 9-й Государственной пожарно-спасательной части, которые ликвидировали пожар и спасли одного пострадавшего, который дезориентувався и не мог самостоятельно покинуть опасную зону.

В конце тренировки были подведены итоги практической тренировки и даны ответы на все вопросы которые возникли в ходе встречи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  учения, гсчс, харьков
 
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