После выборов, с мая, в Харькове начнет работу новый вид полиции – «полиция диалога» (ФОТО)

Об этом сегодня, 5 марта, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в ходе межведомственного совещания МВД
Участие в мероприятии приняли руководители областных подразделений полиции, которые отвечают за обеспечение общественной безопасности, и представители Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС).
Именно европейские партнеры последние несколько лет оказывают помощь Национальной полиции в реформировании подразделения полиции превенции.
Сергей Князев отметил, что в связи с несколькими избирательными гонками, которые состоятся в этом году, силы полиции сконцентрированы на обеспечении безопасности граждан. Поэтому акцент делается на деятельности полиции превенции, в частности, полиции диалога.
Глава ведомства отметил, что в 2018 году подразделения переговорщиков эффективно сработали в нескольких регионах страны. «Исходя из этого положительного опыта, в марте-апреле мы вводим в каждой области в блоке полиции превенции штатные должности полицейских-переговорщиков. В мае уже должны иметь завершены, полностью укомплектованы штатные подразделения полиции диалога. За образец берем киевский и одесский подразделения », - отметил Сергей Князев.
Глава Нацполиции поставил задачу всем руководителям соответствующих подразделений на местах до конца недели проработать и определиться с необходимыми для запуска полиции диалога критериям и требованиям.
После этого в указанный период в территориальных подразделениях должны быть назначены руководители подразделений полиции диалога. «Сразу вновь назначенные руководители подразделений переговорщиков пройдут этап соответствующего обучения. В то же время они полностью укомплектовывают личный состав и направляют полицейских на обучение », - сказал Сергей Князев.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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