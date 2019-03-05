Главная Новости Власть После выборов, с мая, в Харькове начнет работу новый вид полиции – «полиция диалога» (ФОТО)
05.03.2019  14:41   

После выборов, с мая, в Харькове начнет работу новый вид полиции – «полиция диалога» (ФОТО)

Об этом сегодня, 5 марта, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в ходе межведомственного совещания МВД


://hk.npu.gov.ua

Участие в мероприятии приняли руководители областных подразделений полиции, которые отвечают за обеспечение общественной безопасности, и представители Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС).

Именно европейские партнеры последние несколько лет оказывают помощь Национальной полиции в реформировании подразделения полиции превенции.

Сергей Князев отметил, что в связи с несколькими избирательными гонками, которые состоятся в этом году, силы полиции сконцентрированы на обеспечении безопасности граждан. Поэтому акцент делается на деятельности полиции превенции, в частности, полиции диалога.

Глава ведомства отметил, что в 2018 году подразделения переговорщиков эффективно сработали в нескольких регионах страны. «Исходя из этого положительного опыта, в марте-апреле мы вводим в каждой области в блоке полиции превенции штатные должности полицейских-переговорщиков. В мае уже должны иметь завершены, полностью укомплектованы штатные подразделения полиции диалога. За образец берем киевский и одесский подразделения », - отметил Сергей Князев.

Глава Нацполиции поставил задачу всем руководителям соответствующих подразделений на местах до конца недели проработать и определиться с необходимыми для запуска полиции диалога критериям и требованиям.

После этого в указанный период в территориальных подразделениях должны быть назначены руководители подразделений полиции диалога. «Сразу вновь назначенные руководители подразделений переговорщиков пройдут этап соответствующего обучения. В то же время они полностью укомплектовывают личный состав и направляют полицейских на обучение », - сказал Сергей Князев.

Источник:   КМУ
 Тэги:  полиция, харьков, князев, выборы, диалог, европейский опыт
 
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