05.03.2019 15:41

Игорь Терехов: Инвесторы заинтересованы в финансировании инфраструктурных проектов Харькова

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 5 марта, провел встречу с представителями международной компании «Hyundai Corporation».



Игорь Терехов: Инвесторы заинтересованы в финансировании инфраструктурных проектов Харькова



В ходе встречи стороны обсудили возможность сотрудничества по ряду инфраструктурных проектов, которые реализуются в Харькове. В частности, глава представительства компании «Hyundai Corporation» в Украине Джонг Иль Рйонг выразил заинтересованность компании в том, чтобы принять участие в тендере по строительству метро, а также закупке подвижного состава для метрополитена.

«Наша компания имеет большой опыт работы по таким проектам в разных странах мира, в том числе в тех, где использовались такие же характеристики метро, как в Харькове. Мы выполняем работу под ключ - ставим полностью нашу систему и подвижной состав. Мы работаем с правительством Кореи, поэтому хотели бы продолжать наше сотрудничество на правительственном уровне в сфере финансирования других городских проектов», - отметил Джонг Иль Рйонг.

В свою очередь Игорь Терехов сообщил, что город заинтересован в дальнейшем сотрудничестве в случае, если «Hyundai Corporation» выиграет тендер. Он подчеркнул, что Харьков предоставляет абсолютно равные условия для всех участников тендера.

«Для нас очень важно участие мировых лидеров в таком инфраструктурном проекте, как строительство метрополитена. Это еще раз доказывает, что Харьков - инвестиционно привлекательный город, который имеет устойчивый кредитный рейтинг среди других городов Украины и даже Европы», - отметил Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что, согласно техническим условиям тендера на закупку подвижного состава, это должны быть энергосберегающие поезда нового поколения, оснащенные асинхронными двигателями.

Также на встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере развития городского электротранспорта. Первый вице-мэр напомнил, что на сегодняшний день городская власть подписала кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития на приобретение новых троллейбусов, при этом актуальным для Харькова остается вопрос обновления трамвайного парка.

«Сегодня мы обсудили возможности привлечения грантовых денег корейского правительства на проведение технического обслуживания подвижного состава с последующей разработкой проекта по обновлению трамвайного парка. Но подчеркну, что это должно быть комплексное решение - нужно не просто закупить новые составы, но необходимо и обновить трамвайные пути. Например, сначала нужно отремонтировать определенные маршруты, и после этого пустить на них новые трамваи», - подчеркнул первый вице-мэр.

По его словам, если по обсуждаемым проектам будут достигнуты договоренности с корейской стороной, то городская власть продолжит сотрудничество с инвесторами по другим проектам, направленным на развитие инфраструктуры Харькова.