06.03.2019 08:30

Получателям монетизированных субсидий в Харькове рассылают письма (ФОТО)

По мнению аналитиков – обещанные разъяснительные письма получателям субсидий больше напоминают агитационные листовки.



// facebook

В сети появились фотографии сообщения о монетизации субсидий, принятых Кабмином Украины 6 февраля, которые многие эксперты назвали предвыборным пиаром. Снимок опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook эксперт в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики Игорь Черкашин.

Как видно на фото, харьковчанке выдали сообщение о получении субсидии размером около 62 гривен.

«Главное не сравнять сумму монетизированной субсидии с суммой канцелярских затрат, стоимости почтового отправления и банковских услуг. Иначе, всё теряет смысл, на что утепление в доме делать?», - написал Черкашин.