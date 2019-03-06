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06.03.2019  08:30   

Получателям монетизированных субсидий в Харькове рассылают письма (ФОТО)

По мнению аналитиков – обещанные разъяснительные письма получателям субсидий больше напоминают агитационные листовки.


// facebook

В сети появились фотографии сообщения о монетизации субсидий, принятых Кабмином Украины 6 февраля, которые многие эксперты назвали предвыборным пиаром. Снимок опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook эксперт в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики Игорь Черкашин.

Как видно на фото, харьковчанке выдали сообщение о получении субсидии размером около 62 гривен.

«Главное не сравнять сумму монетизированной субсидии с суммой канцелярских затрат, стоимости почтового отправления и банковских услуг. Иначе, всё теряет смысл, на что утепление в доме делать?», - написал Черкашин.

Источник:   Facebook/Игорь Черкашин
 Тэги:  субсидия, монетизация, харьков, агитация, выборы
 
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