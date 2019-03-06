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06.03.2019  09:26   

В Харькове начал работать пилотный проект Офиса пробации

Офис пробации для социальной адаптации правонарушителей начал работать 5 марта, в Госпроме (пл. Свободы, 5, 4-й под., 2 эт.).


://city.kharkov.ua

Офис пробации открыли при поддержке «NORLAU (Норвежская миссия советников по вопросам верховенства права в Украине) Проект пробации». В открытии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, Чрезвычайный и полномочный посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, руководство области, представители Государственного учреждения «Центр пробации», различных организаций.   

Как сообщил директор Государственного учреждения «Центр пробации» Олег Янчук, всего в Украине около 600 офисов пробации, но Харьков как город с большим научным потенциалом и  развитым общественным движением даст старт пилотному проекту. Здесь  начнет работать первый офис пробации для взрослых, созданный по европейским нормам, с комфортными условиями и современным оборудованием. 

«Мы строим пробацию, которая для нашего государства в значительной степени новая и начинается еще на этапе досудебного следствия.  Делаем анализ жизнедеятельности человека и определяем конкретные проблемы, с которыми нужно работать, чтобы человек не совершил повторное преступление. Если видим, что есть шанс исправиться без лишения свободы – информируем об этом суд, и если суд примет такое решение, начинаем работать с человеком», - сказал Олег Янчук.

Он  отметил, что благодаря работе харьковского Центра ювенальной пробации, который открыли при поддержке канадских партнеров, количество повторных преступлений среди детей снизилось.

О деятельности офиса пробации рассказала начальник филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Харьковской области Марина Гричанюк. По ее словам, в офисе будут работать сотрудники Слободского подразделения центра. После того как человека поставят на учет, специалисты проведут оценку его потребностей и составят индивидуальный план работы. В зависимости от этого с человеком будут общаться лично, а также сформируют небольшие группы людей со схожими проблемами. К сотрудничеству будут привлекать общественные организации и  государственные органы. Будут проводить тренинги по постановке целей, предоставлять юридическую, психологическую, информационную помощь, помогут определиться с профессией, побороть зависимость и т.д.

«Раньше просто сухо исполнялось наказание. Человеку давался испытательный срок, он стоял на учете, приходил отмечаться, формально приносил справки, когда наказание заканчивалось, материалы направлялись в суд, и человека снимали с учета. Сейчас работа направлена на личность. Мы не рассматриваем человека, совершившего преступление, вне общества. Это такой же гражданин, который оступился, у которого, возможно, не было хорошей семьи, и исправляем недостатки. Привлекаем психологов, мотиваторов, друзей, создаем среду, в которой человек может измениться», - сообщила Марина Гричанюк.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что модель работы харьковского офиса пробации смогут перенять другие регионы Украины.  В Харькове с этой проблемой работает множество общественных организаций и волонтеров. Много лет в городе существует Центр реинтеграции бездомных, который недавно отремонтировали. Там есть общежитие для людей, вышедших из мест заключения.

«Это звенья одной цепи. Здесь будут работать с людьми, которые вступили в конфликт с законом, - на досудебном этапе, которые уже осуждены, и их нужно подготовить к новым условиям, которые выходят из мест лишения свободы, и им нужно вернуться в нормальную жизнь. Огромная работа, которую предстоит проделать всем сопричастным службам – это отношение людей, не бывавших в местах лишениях свободы, к тем, кому пришлось это пройти. Человек, вышедший из мест  лишения свободы, не всегда может найти работу и снова начинает заниматься противоправными действиями. Поэтому от нас очень многое зависит», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад отметил, что формат работы, предложенный Миссией норвежских советников по вопросам верховенства права, дает конкретные результаты. Современный офис отвечает вызовам реформирования службы, когда уважительное отношение к личности станет надежным фундаментом для изменений в обществе и для повышения уровня безопасности людей.

Напомним, проект Норвежской миссии советников по вопросам верховенства права в Украине «НОРЛАУ Проект пробации» на 2018-2020 годы был представлен в феврале 2017 года в рамках украинско-норвежского сотрудничества и Первой национальной конференции «Развитие пробации в Украине».

Источник:   ХГС
 Тэги:  пробация, юристы, превенция, харьков, горбунова-рубан, посол
 
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