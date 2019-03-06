06.03.2019 10:36

Спасибо вам от имени всех мужчин, – Геннадий Кернес поздравил женщин Киевского района в праздником весны

5 марта во Дворце спорта прошло празднование Международного женского дня.



// city.kharkov.ua

На поздравление и концерт были приглашены жительницы Киевского района Харькова – всего около пяти тысяч человек.



«Мы собрались здесь, чтобы поздравить вас, сказать добрые слова и доставить несколько приятных минут перед праздником весны», – сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес в начале церемонии.



«Этот день отражает течение жизни и то, что вы и есть главное в этой жизни – любовь, семья и красота. Спасибо вам от имени всех мужчин, которых окружают женская помощь и внимание, кого окутывают ваши тепло и нежность. Вы спасаете нас, даете ощущение надежного тыла, вдохновение и силы. Будьте счастливы, пусть каждой из вас в эти дни скажут слова благодарности и любви. Вы этого заслуживаете и этого достойны. Желаю здоровья, сил, весеннего настроения, радости от каждого дня», – пожелал Геннадий Кернес собравшимся.



Подарком для них накануне 8 Марта стало выступление украинской певицы Ирины Билык, организованное при поддержке БФ «Фонд Александра Грановского»

Отметим, что торжества к 8 Марта стартовали во всех районах Харькова.