Спасибо вам от имени всех мужчин, – Геннадий Кернес поздравил женщин Киевского района в праздником весны

5 марта во Дворце спорта прошло празднование Международного женского дня.
На поздравление и концерт были приглашены жительницы Киевского района Харькова – всего около пяти тысяч человек.
«Мы собрались здесь, чтобы поздравить вас, сказать добрые слова и доставить несколько приятных минут перед праздником весны», – сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес в начале церемонии.
«Этот день отражает течение жизни и то, что вы и есть главное в этой жизни – любовь, семья и красота. Спасибо вам от имени всех мужчин, которых окружают женская помощь и внимание, кого окутывают ваши тепло и нежность. Вы спасаете нас, даете ощущение надежного тыла, вдохновение и силы. Будьте счастливы, пусть каждой из вас в эти дни скажут слова благодарности и любви. Вы этого заслуживаете и этого достойны. Желаю здоровья, сил, весеннего настроения, радости от каждого дня», – пожелал Геннадий Кернес собравшимся.
Подарком для них накануне 8 Марта стало выступление украинской певицы Ирины Билык, организованное при поддержке БФ «Фонд Александра Грановского»
Отметим, что торжества к 8 Марта стартовали во всех районах Харькова.
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