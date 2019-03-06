Харьковские спортсмены награждены стипендиями Президента

Стипендиями отмечены харьковские синхронистки, ставшие серебряные призерами ЧЕ-1018, бронзовый призер ЧЕ-2018 по фехтованию, а также их тренеры.
Стипендии назначены Указом Президента Украины от 4 марта №52/2019 выдающимся спортсменам и тренерам Украины по олимпийским видам спорта.
Среди харьковчан стипендии назначены:
Владиславе АЛЕКСЕЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному, в размере 5000 гривень;
Марине АЛЕКСЕЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Валерии АПРЕЛЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Веронике ГРИШКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Александре КАШУБЕ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Александре КОВАЛЕНКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Яне НАРЕЖНОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Екатерине РЕЗНИК – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Анастасии САВЧУК – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Алине ШИНКАРЕНКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Елизавете ЯХНО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Светлане САИДОВОЙ – главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному, тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Савчук А. и Яхно Е., в размере 5000 гривень;
Олесе ЗАЙЦЕВОЙ – старшему тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному, тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Алексеевой В., в размере 5000 гривень;
Ирине ГРЕБЕННИКОВОЙ – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Кашубы А. и Шинкаренко А., в размере 5000 гривень;
Альмире ЕВСТРАТОВОЙ – тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Нарежной Я., в размере 5000 гривень;
Валерии Межениной – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Гришко В. и Резник К., в размере 5000 гривень;
Оксане ПИСЬМЕННОЙ – тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 года по плаванию синхронному Коваленко А., в размере 5000 гривень;
Владимиру УТКИНУ – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Алексеевой М. и Апрелевой В., в размере 5000 гривень;
Роману СВИЧКАРЮ – бронзовому призеру чемпионата мира 2018 года по фехтованию, в размере 7000 гривень;
Ирине ОДОКИЕНКО – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2018 года по фехтованию Свичкаря Р., в размере 7000 гривень.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: