06.03.2019 12:31

Харьковские спортсмены награждены стипендиями Президента

Стипендиями отмечены харьковские синхронистки, ставшие серебряные призерами ЧЕ-1018, бронзовый призер ЧЕ-2018 по фехтованию, а также их тренеры.



// Укринформ

Стипендии назначены Указом Президента Украины от 4 марта №52/2019 выдающимся спортсменам и тренерам Украины по олимпийским видам спорта.



Среди харьковчан стипендии назначены:



Владиславе АЛЕКСЕЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному, в размере 5000 гривень;



Марине АЛЕКСЕЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Валерии АПРЕЛЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Веронике ГРИШКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Александре КАШУБЕ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Александре КОВАЛЕНКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Яне НАРЕЖНОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Екатерине РЕЗНИК – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Анастасии САВЧУК – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Алине ШИНКАРЕНКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Елизавете ЯХНО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;



Светлане САИДОВОЙ – главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному, тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Савчук А. и Яхно Е., в размере 5000 гривень;



Олесе ЗАЙЦЕВОЙ – старшему тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному, тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Алексеевой В., в размере 5000 гривень;



Ирине ГРЕБЕННИКОВОЙ – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Кашубы А. и Шинкаренко А., в размере 5000 гривень;



Альмире ЕВСТРАТОВОЙ – тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Нарежной Я., в размере 5000 гривень;



Валерии Межениной – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Гришко В. и Резник К., в размере 5000 гривень;



Оксане ПИСЬМЕННОЙ – тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 года по плаванию синхронному Коваленко А., в размере 5000 гривень;



Владимиру УТКИНУ – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Алексеевой М. и Апрелевой В., в размере 5000 гривень;



Роману СВИЧКАРЮ – бронзовому призеру чемпионата мира 2018 года по фехтованию, в размере 7000 гривень;



Ирине ОДОКИЕНКО – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2018 года по фехтованию Свичкаря Р., в размере 7000 гривень.