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06.03.2019  12:31   

Харьковские спортсмены награждены стипендиями Президента

Стипендиями отмечены харьковские синхронистки, ставшие серебряные призерами ЧЕ-1018, бронзовый призер ЧЕ-2018 по фехтованию, а также их тренеры.


// Укринформ

Стипендии назначены Указом Президента Украины от 4 марта №52/2019 выдающимся спортсменам и тренерам Украины по олимпийским видам спорта.

Среди харьковчан стипендии назначены:

Владиславе АЛЕКСЕЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному, в размере 5000 гривень;

Марине АЛЕКСЕЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Валерии АПРЕЛЕВОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Веронике ГРИШКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Александре КАШУБЕ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Александре КОВАЛЕНКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Яне НАРЕЖНОЙ – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Екатерине РЕЗНИК – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Анастасии САВЧУК – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Алине ШИНКАРЕНКО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Елизавете ЯХНО – серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;

Светлане САИДОВОЙ – главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному, тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Савчук А. и Яхно Е., в размере 5000 гривень;

Олесе ЗАЙЦЕВОЙ – старшему тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному, тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Алексеевой В., в размере 5000 гривень;

Ирине ГРЕБЕННИКОВОЙ – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Кашубы А. и Шинкаренко А., в размере 5000 гривень;

Альмире ЕВСТРАТОВОЙ – тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Нарежной Я., в размере 5000 гривень;

Валерии Межениной – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Гришко В. и Резник К., в размере 5000 гривень;

Оксане ПИСЬМЕННОЙ – тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 года по плаванию синхронному Коваленко А., в размере 5000 гривень;

Владимиру УТКИНУ – тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Алексеевой М. и Апрелевой В., в размере 5000 гривень;

Роману СВИЧКАРЮ – бронзовому призеру чемпионата мира 2018 года по фехтованию, в размере 7000 гривень;

Ирине ОДОКИЕНКО – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2018 года по фехтованию Свичкаря Р., в размере 7000 гривень.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  стипендия, президент, награда, харьков
 
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