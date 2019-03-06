06.03.2019 14:40

Харьковских судей обяжут изучать европейский опыт избирательных споров

6 марта в Харькове состоялся специализированный тренинг «Рассмотрение судами избирательных споров».



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Обучение проводит Национальная школа судей при поддержке проектов Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе НШСУ.

Национальная школа судей Украины при поддержке проектов Совета Европы «Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности избирательной практики в Украине» и «Поддержка конституционных и правовых реформ, конституционного правосудия и оказания помощи Верховной Раде в проведении реформ, направленных на повышение ее эффективности» проводит однодневный тренинг для судей окружных и апелляционных административных судов на тему «Рассмотрение судами избирательных споров». По мнанию организаторов обучение в харькове пройдут более двух десятков судей..