Харьковских судей обяжут изучать европейский опыт избирательных споров

6 марта в Харькове состоялся специализированный тренинг «Рассмотрение судами избирательных споров».
Обучение проводит Национальная школа судей при поддержке проектов Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе НШСУ.
Национальная школа судей Украины при поддержке проектов Совета Европы «Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности избирательной практики в Украине» и «Поддержка конституционных и правовых реформ, конституционного правосудия и оказания помощи Верховной Раде в проведении реформ, направленных на повышение ее эффективности» проводит однодневный тренинг для судей окружных и апелляционных административных судов на тему «Рассмотрение судами избирательных споров». По мнанию организаторов обучение в харькове пройдут более двух десятков судей..
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