06.03.2019 15:20

Харьковскую налоговую и таможню теперь окончательно разделят

Кабмин одобрил запуск разделения ГФС с 6 марта



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Кабинет министров Украины одобрил запуск реформы по разделению Государственной фискальной службы, утвердив положения о налоговой и таможенной службах.

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил положение о Государственной налоговой службе Украины, а также определил, что она реализует государственную налоговую политику, администрирование единого взноса на социальное страхование, политику в сфере борьбы с нарушениями налогового законодательства.

Также утверждено положение о Государственной таможенной службе, которая реализует государственную таможенную политику, политику в сфере борьбы с нарушениями таможенного законодательства. Деятельность Таможенной службы координируется Кабинетом министров Украины через министра финансов.

«Указанными положениями определяются основные задачи, функции Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, а также закрепляются полномочия председателей указанных служб», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 19 декабря Кабмин одобрил решение о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная службы были объединены в 2012 году путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов.