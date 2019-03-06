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06.03.2019  16:32   

Геннадий Кернес наградил женщин Шевченковского района к 8 Марта (ФОТО)

К Международному женскому дню благодарности Верховной Рады Украины и Харьковского городского головы получили работницы здравоохранения, образования, фискальных органов и жилищно-коммунального хозяйства.


// city.kharkov.ua

6 марта торжества по случаю предстоящего Международного женского дня прошли в Шевченковском районе.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и народный депутат Украины по округу №168 Валерий Писаренко вручили благодарности и подарки руководителям и сотрудницам учреждений здравоохранения и науки, школ, фискальной службы, предприятий коммунального хозяйства.

«Весна начинается с тепла, и этот праздник всегда связан с женской красотой и нежностью. Я хочу сказать спасибо за вашу работу на благо Харькова и страны и от всех мужчин - за счастливое чувство, что ты нужен, тебя любят», - поздравил собравшихся в начале церемонии награждения Геннадий Кернес.

«Считается, что это сложный для мужчин день, но я не согласен. Это хороший шанс даже для самых стеснительных и скромных из нас показать свои чувства, проявить симпатию и благодарность. Вы, такие хрупкие, даете нам силы и уверенность в себе. Главное - будьте всегда рядом, и все у нас получится»,  - сказал в своем выступлении Валерий Писаренко.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, награждение, поздравление, харьков
 
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