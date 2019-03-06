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06.03.2019  17:19   

Игорь Терехов: Если будут вспышки кори - мы отменим массовые мероприятия

В Харькове проводится профилактика заболевания.


//dozor.kharkov.ua
В Первой столице с начала 2019 года зарегистрировали 660 случаев заболеваемости корью.
 
Об этом сегодня, 6 марта, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила начальник управления Государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Ирина Зубкова. Заседание провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
По словам Ирины Зубковой, в 2018 году было 289 заболевших. Сейчас каждую неделю наблюдается прирост до 11%.  
 
«Инфекция очень коварная и дает большие осложнения в виде энцефалитов и пневмонии. Поэтому нужно сделать скрининг и выявить группу людей, у которых нет должного иммунитета. Их нужно привить и создать групповой иммунитет», - порекомендовала Ирина Зубкова.
 
Как сообщил заведующий Харьковского городского филиала Госучреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Чегодайкин, в этом году было зарегистрировано восемь вспышек кори в семьях и 11 - в организованных коллективах.  
 
«Эпидситуация оценивается как неблагополучная, показатели охвата прививками остаются низкими. По научным рекомендациям, нужно привить до 95%  населения. В основных группах риска – непривитые дети, подростки и взрослые, не болевшие корью, а также лица из групп эпидемического и профессионального риска – работники медучреждений, сотрудники и студенты учебных учреждений», - сообщил Владимир Чегодайкин.
 
Он отметил, что рост заболеваемости связан с отказом от прививок и недостаточным обеспечением вакцинами в прошлые годы.  По его словам, следует активнее информировать людей о болезни. 
 
Директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат сообщил, что в случае выявления заболевания в коллективе группы людей изолируют, объявляют карантин и запрещают на этот срок (до 21 дня) принимать на работу сотрудников без справки о прививке и перенесенном заболевании.  
 
Напоним, что под Харьковом, из-за кори ввели карантин. 
 
По его словам, по состоянию на 5 марта в лечебных учреждениях было проведено 4 тыс. 723 обязательные профилактические прививки против кори, паротита и краснухи детям 1-6 лет, а также 1 тыс. 421 профилактическую прививку по эпидемическим показаниям при отсутствии напряженности иммунитета и 110 экстренных прививок в очагах заболевания. Было обследовано 2580 медработников, 315 из которых необходимо было вакцинировать.
 
Специалисты отметили, что прививки должны проводиться обязательно с учетом результатов напряженности иммунитета против кори. Сейчас в лечебных учреждениях есть 16 тыс. 778 доз вакцины производства Бельгии.
 
Игорь Терехов дал поручение заведующему филиала лабораторного центра давать ему информацию о каждом случае заболевания в коллективах коммунальных предприятий. При этом он отметил, что городская власть обеспокоена ситауцией, но контролирует ее.  
 
«Мы обеспокоены этой ситуаций. Были даны указания осуществить все необходимые профилактические мероприятия, вакцин - достаточное количество. Есть желание или нежелание родителей прививать детей. Я разделяю их точку зрения, что кто-то хочет, кто-то нет, и имеет на это полное право. Со своей стороны мы рекомендуем, чтобы вакцинация была проведена. Если будут вспышки кори - мы отменим массовые мероприятия, потому что от этого зависит здоровье и жизни людей», - отметил первый вице-мэр. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, корь, харьков
 
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