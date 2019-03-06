06.03.2019 17:19

Игорь Терехов: Если будут вспышки кори - мы отменим массовые мероприятия

В Харькове проводится профилактика заболевания.



//dozor.kharkov.ua

В Первой столице с начала 2019 года зарегистрировали 660 случаев заболеваемости корью.

Об этом сегодня, 6 марта, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила начальник управления Государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Ирина Зубкова. Заседание провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По словам Ирины Зубковой, в 2018 году было 289 заболевших. Сейчас каждую неделю наблюдается прирост до 11%.

«Инфекция очень коварная и дает большие осложнения в виде энцефалитов и пневмонии. Поэтому нужно сделать скрининг и выявить группу людей, у которых нет должного иммунитета. Их нужно привить и создать групповой иммунитет», - порекомендовала Ирина Зубкова.

Как сообщил заведующий Харьковского городского филиала Госучреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Чегодайкин, в этом году было зарегистрировано восемь вспышек кори в семьях и 11 - в организованных коллективах.

«Эпидситуация оценивается как неблагополучная, показатели охвата прививками остаются низкими. По научным рекомендациям, нужно привить до 95% населения. В основных группах риска – непривитые дети, подростки и взрослые, не болевшие корью, а также лица из групп эпидемического и профессионального риска – работники медучреждений, сотрудники и студенты учебных учреждений», - сообщил Владимир Чегодайкин.

Он отметил, что рост заболеваемости связан с отказом от прививок и недостаточным обеспечением вакцинами в прошлые годы. По его словам, следует активнее информировать людей о болезни.

Директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат сообщил, что в случае выявления заболевания в коллективе группы людей изолируют, объявляют карантин и запрещают на этот срок (до 21 дня) принимать на работу сотрудников без справки о прививке и перенесенном заболевании.

Напоним, что под Харьковом, из-за кори ввели карантин.

По его словам, по состоянию на 5 марта в лечебных учреждениях было проведено 4 тыс. 723 обязательные профилактические прививки против кори, паротита и краснухи детям 1-6 лет, а также 1 тыс. 421 профилактическую прививку по эпидемическим показаниям при отсутствии напряженности иммунитета и 110 экстренных прививок в очагах заболевания. Было обследовано 2580 медработников, 315 из которых необходимо было вакцинировать.

Специалисты отметили, что прививки должны проводиться обязательно с учетом результатов напряженности иммунитета против кори. Сейчас в лечебных учреждениях есть 16 тыс. 778 доз вакцины производства Бельгии.

Игорь Терехов дал поручение заведующему филиала лабораторного центра давать ему информацию о каждом случае заболевания в коллективах коммунальных предприятий. При этом он отметил, что городская власть обеспокоена ситауцией, но контролирует ее.

«Мы обеспокоены этой ситуаций. Были даны указания осуществить все необходимые профилактические мероприятия, вакцин - достаточное количество. Есть желание или нежелание родителей прививать детей. Я разделяю их точку зрения, что кто-то хочет, кто-то нет, и имеет на это полное право. Со своей стороны мы рекомендуем, чтобы вакцинация была проведена. Если будут вспышки кори - мы отменим массовые мероприятия, потому что от этого зависит здоровье и жизни людей», - отметил первый вице-мэр.