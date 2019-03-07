07.03.2019 14:19

Игорь Терехов вручил харьковчанкам Почетные грамоты Верховной Рады Украины

Церемония награждения по случаю Международного женского дня прошла сегодня, 7 марта, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов вручил Почетные грамоты Верховной Рады Украины главному редактору газеты «Дайджест Е», президенту общественной организации «Харьковский музей Холокоста» Ларисе Воловик, начальнику филиала Киевского района КП «Харьковблагоустройство» Валентине Кротовой, заместителю начальника Управления труда и социальной защиты населения Администрации Киевского района Наталье Хохловой.

«Дорогие женщины! Я поздравляю вас с великолепным праздником весны, счастья и улыбок. Атмосфера, которая чувствуется сегодня в этом зале, - непередаваемая. Потому что все вы здесь - такие прекрасные. Мы, мужчины, должны дарить вам все самое лучшее, что у нас есть. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, улыбок, благополучия, чтобы вы всегда были любимы, а мужчины вас носили на руках целый год. Всего самого лучшего!» - сказал первый вице-мэр.

Также за плодотворный труд и весомый вклад в социально-экономическую жизнь города он вручил представительницам различных сфер деятельности Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.

«Для мужчин очень важно быть оцененным женщиной. Ради вас мы живем и достигаем новых высот. С праздником!» - сказал Игорь Терехов.